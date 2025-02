Presidente do Palmeiras reitera compromisso do clube após confusão com Rony

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, expressou seu descontentamento em relação à recente situação envolvendo o jogador Rony, que negociou simultaneamente com dois clubes: Vasco da Gama e Atlético Mineiro. A declaração de Leila foi clara e direta, ressaltando a seriedade da instituição.

O imbróglio começou quando Rony aceitou uma proposta do Atlético Mineiro, no entanto, sem comunicar ao Palmeiras, o atleta também concordou com uma oferta do Vasco. Essa duplicidade de negociações foi revelada ao clube paulista por meio da imprensa, provocando indignação na diretoria.

“Isso não tem cabimento. O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos”, afirmou a presidente em resposta à situação. Ela enfatizou que o clube já havia se comprometido com o Atlético-MG após o atleta ter aceitado a proposta, e que não há intenção de reverter essa decisão.

Leila Pereira está em diálogo constante com Paulo Bracks, executivo de futebol do Atlético-MG, reafirmando a expectativa de que o acordo inicial seja respeitado. Caso Rony e sua equipe optem por honrar o compromisso firmado com o clube mineiro, ele deverá deixar o Palmeiras. Em contrapartida, se decidirem não seguir com o Atlético-MG, o jogador permanecerá no time paulista.

A presidente finalizou sua declaração ressaltando: “O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético-MG. Não vamos fazer ao Atlético-MG o que um clube russo e um atleta fizeram recentemente conosco”, referindo-se ao incidente envolvendo Claudinho e o Zenit da Rússia. No caso mencionado, Claudinho havia iniciado processos para transferir-se ao Palmeiras antes de mudar de ideia e fechar com um clube do Catar.