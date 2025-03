Presidente do Palmeiras, Leila Pereira critica atrasos de pagamentos em clubes brasileiros

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, expressou sua preocupação em relação à situação financeira de diversos clubes brasileiros que enfrentam dificuldades em honrar seus compromissos financeiros com jogadores e outras instituições. Leila enfatizou a necessidade urgente de discutir a falta de fair play financeiro no futebol nacional, apontando que esse é o verdadeiro fator de desequilíbrio nas competições esportivas.

“Os clubes que não estão cumprindo com os pagamentos de salários e direitos de imagem criam uma distorção significativa no campeonato”, afirmou a dirigente. Ela criticou diretamente aqueles que atrasam compromissos contratuais enquanto continuam competindo em igualdade de condições com equipes que mantêm suas obrigações em dia. “Isso é uma pauta extremamente importante. Sei que é um tema sensível para alguns clubes, mas é fundamental que se tome uma posição firme sobre isso”, completou.

Leila Pereira também fez questão de ressaltar que o Palmeiras se destaca por cumprir rigorosamente suas obrigações financeiras. “O Palmeiras compete em igualdade de condições porque pagamos nossos compromissos em dia e exigimos que outros clubes façam o mesmo, inclusive quando se trata de pagamentos relacionados ao próprio Palmeiras”, disse a presidente.

Adicionalmente, ela comentou sobre os gramados sintéticos, que têm sido alvo de críticas por parte de alguns jogadores. Segundo Leila, essa questão não deve ser vista como a principal responsável pelo desequilíbrio nas competições: “Não são os gramados sintéticos que criam desigualdade nas disputas, mas sim a ausência de fair play financeiro”.