Presidente do Flamengo fala sobre Gabigol

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, optou por não comentar diretamente sobre as recentes declarações de Gabigol em sua entrevista após a vitória que garantiu o pentacampeonato da Copa do Brasil. O jogador, afastado pela diretoria, acompanhou a partida em um camarote, permanecendo no centro das atenções.

Durante uma participação no “Flow Podcast”, Landim foi indagado sobre as negociações para renovação contratual de Gabigol. O presidente destacou que o clube demonstrou confiança na recuperação do atacante ao oferecer um contrato de um ano, conforme solicitado pelo próprio jogador. No entanto, ele questionou se a dúvida quanto à permanência do atleta na Gávea não estaria relacionada à própria confiança de Gabigol em seu desempenho futuro.

Landim argumentou que o Flamengo estaria disposto a negociar um contrato mais extenso caso o atacante demonstrasse um retorno ao bom futebol que o consagrou nas primeiras temporadas com o clube. Ele explicou que o oferecimento de um ano adicional já é significativo após duas temporadas de desempenho abaixo do esperado por parte do jogador.

A possibilidade de uma extensão contratual mais longa foi descartada pelo presidente, que citou a falta de garantias quanto ao retorno do nível de desempenho desejado. Para Landim, é um risco elevado comprometer-se com um acordo de quatro anos sem evidências concretas de melhora no rendimento esportivo.

Durante a entrevista, Landim também foi questionado sobre os comentários feitos por Gabigol logo após a conquista do título, mas preferiu não abordar o tema diretamente. Ele mencionou que ainda não havia tido conhecimento das declarações do atleta no momento em que estava no gramado da Arena MRV.

A situação continua gerando debates e expectativas entre os torcedores e a diretoria, enquanto o clube busca encontrar um equilíbrio entre manter talentos e garantir a estabilidade financeira e esportiva necessária para continuar competindo em alto nível.