Presidente do Corinthians reage a protesto e promete ‘reforços de peso’

O atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, reagiu ao protesto da Gaviões da Fiel e prometeu reforços para o segundo semestre.

Augusto Melo se reuniu com lideranças da Gaviões no Parque São Jorge e depois desceu para falar com a multidão que organizou um grande protesto.

O presidente prometeu quatro reforços “que chegam para vestir a camisa e jogar”. Ele disse que propostas já foram feitas.

O dirigente também disse que conseguirá um novo patrocínio máster nos próximos dias depois da rescisão da Vai de Bet e que está perto de acordo por direitos de transmissão.

Augusto ainda pediu ajuda da organizada e reclamou do clima ruim no clube.

O mandatário afirma que “tentam derrubá-lo” e que está descobrindo quem são os “traidores” que estão na diretoria.

A Gaviões da Fiel prometeu um protesto ainda maior em caso de derrota para o Athletico, domingo, na Arena da Baixada.