Presidente do Corinthians prevê R$ 60 milhões para cumprir promessa de reforços

O atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, prevê a entrada de pelo menos R$ 60 milhões para honrar sua promessa de reforços.

A promessa de contratar novos jogadores contrasta com a situação financeira ruim do time alvinegro, que tem histórico recente de dever salários e responde a casos de calote na Justiça.

Augusto evita loucuras, mas entende que pode conciliar a atuação no mercado da bola com as contas a pagar. Ele tem conversado muito com Pedro Silveira, novo diretor financeiro, para resolver essa equação.

A previsão é de entrar pelo menos R$ 60 milhões nas contas do Corinthians nos próximos dias. O dinheiro seria utilizado para contratações e também para o pagamento de direitos de imagem e FGTS atrasados.

O time alvinegro receberá R$ 20 milhões de mais uma parcela da venda de Murillo ao Nottingham Forest (ING), R$ 22 milhões da ida de Carlos Miguel também ao Forest, e estima no mínimo R$ 20 milhões da transferência de Fausto Vera. O Atlético-MG é o provável destino.

O cofre ainda deve ser engordado com novos acordos de patrocínio. O Corinthians negocia o master e outras prioridades e receberia parte do valor à vista como luva contratual.

O clube do Parque São Jorge quer pagar uma entrada para contratar jogadores e mostrar garantias de que honrará as parcelas. Neste momento, antes dos recebíveis, a gestão não tem poder de barganha.

A janela de transferências reabre no dia 10 de julho. O Corinthians está perto de contratar Hugo Souza, do Flamengo, por empréstimo e em uma negociação sem grandes custos. O Timão ainda quer zagueiro, meio-campista e atacante de velocidade.