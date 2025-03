Presidente do Consórcio ABC articula e garante entrada de São Paulo na entidade

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou que irá participar da Assembleia Geral de março do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, marcada para a próxima sexta-feira (14/3), ocasião em que irá ratificar, em reunião com os prefeitos da região, a entrada da Capital nas discussões do colegiado regional que também envolvem território paulistano.

O ingresso de São Paulo nas discussões sobre o planejamento integrado do Grande ABC com a Capital tem sido pautado por interlocução do presidente do Consórcio ABC e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima. A confirmação foi feita durante visita técnica às obras do Piscinão Jaboticabal, ao lado da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e dos demais chefes dos Executivos da região.

“Podemos trocar experiências para resolver problemas comuns. Juntos podemos cobrar a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 66, que trata dos precatórios e a composição do comitê gestor para avaliar de como dividir recursos da reforma tributária”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

O objetivo de contar com São Paulo no órgão intermunicipal é no sentido de poder debater com a Capital problemas comuns, como Segurança, Saúde, Mobilidade, Drenagem, entre outros temas. O município paulistano faz divisa com cinco das sete cidades do Grande ABC.

“É uma decisão muito importante e acertada do Ricardo Nunes de participar desta grande política de regionalidade que estamos trabalhando aqui no Grande ABC. Juntos, conseguimos pensar em políticas públicas que beneficiem toda a região, e quem ganha com isso é a população”, ressaltou o presidente do Consórcio ABC.