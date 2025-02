Presidente da Toyota do Brasil inaugura nova concessionária em Rio Claro

O Grupo Germânica inaugura nesta quinta-feira (6), às 19h, a nova concessionária Toyota Nipônica de Rio Claro, em São Paulo, com a presença do presidente da Toyota do Brasil, Evandro Maggio. Localizada na Rodovia Constantine Peruchi, 316, km 175, Jardim do Horto, a nova loja recebeu R$ 20 milhões em investimentos para proporcionar aos clientes uma experiência única de compra.

A nova Toyota Nipônica ocupa uma área de 4.100 metros quadrados. É uma loja completa, com showroom espaçoso e moderno, seguindo o novo padrão de identidade visual da montadora. O design do showroom foi organizado em torno do conceito “Hub do Cliente”, que redefine o padrão de interação com os clientes.

Em um ambiente planejado para proporcionar máximo conforto e comodidade, a nova loja oferece um atendimento ainda mais personalizado e exclusivo.

“A nova concessionária está mais moderna e totalmente alinhada aos novos conceitos da marca Toyota. O espaço integra todas as áreas de serviços e produtos, proporcionando uma experiência única e completa aos clientes”, comenta Evandro Garms, diretor do Grupo Germânica.

SERVIÇO:

INAUGURAÇÃO DA NOVA TOYOTA NIPÔNICA RIO CLARO