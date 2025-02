Presidente da Câmara parabeniza reitor Leandro Prearo pela recondução à USCS

O presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Dr. Seraphim (PL), protocolou um voto de congratulações ao professor Leandro Campi Prearo pela recondução ao cargo de reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), ocorrida no dia 28 de janeiro deste ano. A recondução para o quadriênio 2025-2028 marca o início de um novo ciclo de liderança à frente da instituição, destacando a continuidade do compromisso com a excelência acadêmica e o desenvolvimento educacional da comunidade.

Reconhecimento pelo papel da universidade

Dr. Seraphim parabenizou o reitor e ressaltou a importância da USCS no desenvolvimento da cidade e na formação de profissionais altamente qualificados. “O professor Leandro Prearo, além de direcionar investimentos em pesquisa e promover a criação de cursos de extensão, sempre manteve a USCS integrada à comunidade, formando cidadãos críticos e capacitando-os para enfrentar novos desafios”, afirmou.

O chefe do Poder Legislativo enfatizou o papel fundamental que a universidade desempenha não apenas na formação acadêmica, mas também na construção da cidade. “A universidade é um símbolo do crescimento e da excelência educacional. Desde sua fundação, a instituição tem sido um pilar para o desenvolvimento intelectual, cultural e social do município, contribuindo para a formação de profissionais comprometidos com o bem-estar da sociedade”, declarou.

Trajetória e comprometimento de Leandro Prearo

“Com uma extensa e notável trajetória acadêmica e profissional, o professor Leandro Prearo se configura como uma pessoa excelentemente preparada e dedicada, capaz de liderar e participar de atividades relacionadas ao bom desenvolvimento humano em todos os setores da economia. A sua recondução é um reconhecimento merecido pelo seu comprometimento e pela qualidade de sua gestão”, complementou Dr. Seraphim.