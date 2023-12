Presidente da Associação Guarujá Viva solicita o afastamento do prefeito da cidade

O engenheiro José Manoel Ferreira Gonçalves protocolou na manhã da última sexta-feira (02/12) um novo pedido de impeachment do prefeito de Guarujá, Valter Suman. De acordo com ele, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou o chefe do Executivo guarujaense por suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Suman teria sido apontado como líder de uma organização criminosa, que teriaa desviado mais de R$ 109 109 milhões da Saúde.

“Nó queremos a verdade dos fatos. Esse processo vem há algum tempo,desde a pandemia, e acusa o prefeito de desvio de recursos públicos da área da saúde, mesmo o prefeito sendo um médico. São absurdos em cima de absurdos. O processo está se afunilando e as decisões estão se aproximando da realidade dasituação”, disse José Manoel.

Na nova denúncia, o MPF conclui que o Suman e Marcelo Nicolau, e ex-secretário de Educação da Cidade, cometeram o crime de lavagem de capitais, já que foi constatada a ocultação de dinheiro recebido de maneira indevida, oriundo de desvios de recursos públicos, além de outros atos de corrupção envolvendo contratos assinados pelo município e empresas fornecedoras de bens ou serviços públicos.

O MPF apontou que o dinheiro era transferido para locais seguros e ocultado em quatro endereços diferentes (residência do prefeito, em Guarujá; outroimóvel dele, em Santos; em um apartamento em São Paulo, que era ocupado por Marcelo Nicolau; e também no gabinete do prefeito de Guarujá.O MPF solicitou a notificação de Suman e Nicolau, que terão o prazo de 15 dias para apresentar suas respostas às denúncias feitas pelo órgão, conforme decidido pelo desembargador Nino Toldo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em notificação enviada aos denunciados no dia 21 de novembro.