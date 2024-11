Presidente chileno Gabriel Boric enfrenta acusações de abuso sexual

Na última quinta-feira (28), o presidente do Chile, Gabriel Boric, expressou sua expectativa de que a Justiça “faça seu trabalho” diante das acusações de abuso sexual feitas contra ele. As denúncias surgiram em 25 de setembro, envolvendo supostos incidentes ocorridos em julho de 2013. Na época, Boric, com 27 anos, era estudante de direito em Punta Arenas e conheceu a mulher que agora o acusa de assédio sexual e de divulgar materiais íntimos. Boric nega todas as alegações.

Em sua primeira manifestação pública sobre o caso, durante um evento em Santiago, Boric enfatizou que o governo deve continuar a governar enquanto as instituições realizam suas investigações. A Procuradoria do Chile informou que investiga Boric por divulgação de imagens íntimas, mas não confirmou a investigação sobre abuso sexual. A defesa do presidente, liderada por Jonatan Valenzuela, sustenta que a denúncia é infundada e afirma que Boric nunca teve qualquer relação com a denunciante após julho de 2014.

A revelação das acusações ocorre em um momento delicado para o governo chileno, já que enfrenta outro escândalo relacionado a Manuel Monsalve, ex-subsecretário de Segurança e Interior, acusado de abuso sexual e estupro e atualmente em prisão preventiva.

Boric possui imunidade presidencial até o final de seu mandato em 2026, sem possibilidade de reeleição imediata. Para que o processo avance judicialmente, seria necessária a cassação dessa imunidade. Este cenário adiciona uma camada complexa ao contexto político do país, exigindo atenção cuidadosa tanto da Justiça quanto da sociedade chilena.

Essas denúncias representam um desafio significativo para o governo Boric, testando a confiança pública nas instituições e no próprio presidente em um momento já marcado por tensões políticas internas.