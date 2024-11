Presidente Biden faz visita histórica à Amazônia em meio a crise climática

A visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Amazônia no próximo domingo (17), marca um momento histórico, sendo a primeira vez que um líder americano em exercício visita a região. A viagem acontece em meio a uma emergência climática sem precedentes, exacerbada por fatores como as mudanças climáticas e o desmatamento. Durante sua breve passagem pela Amazônia ocidental, Biden sobrevoará Manaus, visitará o Museu da Amazônia (Musa) e se encontrará com pesquisadores e lideranças indígenas, antes de seguir para o Rio de Janeiro para a cúpula do G20.

O estado do Amazonas vive uma crise hídrica aguda. O rio Negro, que margeia Manaus, enfrenta níveis críticos após a seca mais severa já registrada. Dados da Defesa Civil do Amazonas indicam que todos os 62 municípios estão em alerta quanto aos níveis dos rios. A estiagem tem isolado comunidades e dificultado a navegação fluvial, impactando cerca de 850 mil pessoas. Este cenário é agravado por dois anos consecutivos de seca extrema, impulsionados pelo prolongamento do fenômeno El Niño e pelo aquecimento do Atlântico Tropical Norte.

A escolha de Biden por visitar o Musa, embora significativa, pode não proporcionar uma visão completa dos desafios enfrentados pelas comunidades amazônicas. O museu é um espaço verde em Manaus que contrasta com a realidade da cidade pouco arborizada e das comunidades ribeirinhas afetadas pelas mudanças nos ciclos naturais da região.

A visita de Biden pode aumentar a conscientização internacional sobre a gravidade da situação na Amazônia, mas é essencial que ações concretas sejam tomadas para mitigar os impactos das mudanças climáticas e apoiar as populações locais. A comunidade global deve unir esforços para preservar este bioma crucial e garantir a sustentabilidade ambiental e social na região.