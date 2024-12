Preparativos para o Réveillon de Copacabana: balsas aprovadas e grande show musical

As dez balsas que serão utilizadas para a queima de fogos no Réveillon de Copacabana já passaram pela vistoria do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, recebendo a aprovação necessária para o evento. Segundo informações da prefeitura do Rio de Janeiro, a expectativa é de que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas se reúnam na famosa praia para celebrar a virada do ano. Além do tradicional espetáculo pirotécnico, o evento contará com apresentações de artistas renomados da música brasileira, incluindo Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

O major Fábio Contreiras, porta-voz dos bombeiros, destacou que os analistas realizaram uma inspeção minuciosa em cada balsa, verificando aspectos como o espaçamento entre os artefatos, o calibre dos fogos, a inclinação e a conformidade com o layout apresentado pelos organizadores. Com tudo em ordem, a próxima etapa será a emissão da autorização para a queima dos fogos em Copacabana.

No momento, as balsas estão ancoradas na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, aguardando para serem deslocadas até a orla de Copacabana. O show pirotécnico terá uma duração total de 12 minutos e promete um emocionante espetáculo com uma contagem regressiva acompanhada por um “balé de lasers”, ao som de sucessos consagrados da música nacional e internacional.

Além de Copacabana, a cidade do Rio também sediará shows pirotécnicos em outros dois locais: na Praia do Flamengo e nas proximidades da Igreja da Penha. Ao todo, treze palcos foram montados em diferentes regiões da cidade, incluindo três em Copacabana, para receber 55 atrações musicais durante as festividades.

Em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, agentes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estão avaliando projetos de pirotecnia e realizando vistorias em 66 eventos programados para a noite de Réveillon em 21 municípios. Essa lista abrange tanto festas públicas quanto eventos privados realizados em hotéis e clubes.

As avaliações tiveram início no começo de dezembro. Para garantir que os shows pirotécnicos ocorram dentro das normas legais e sem riscos à segurança pública, a polícia contatou todas as prefeituras e investigou festas privadas que tenham a queima de fogos como parte das celebrações. O objetivo principal é prevenir acidentes.

Os organizadores desses eventos são obrigados a apresentar à Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil um projeto elaborado por uma empresa registrada e licenciada. Após aprovação da documentação pelos especialistas policiais, o local e os materiais utilizados para os disparos devem ser inspecionados e autorizados pelos bombeiros. A presença de um técnico especializado em pirotecnia durante os disparos é imprescindível. Vale ressaltar que realizar queimas de fogos sem a devida autorização é considerado ilegal, podendo resultar em multas severas, apreensão dos materiais e até responsabilização criminal dos organizadores.