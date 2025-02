Preparativos para a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027 avançam no Brasil

O Brasil está em plena preparação para sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. Em uma reunião realizada nesta terça-feira (4/2) em Brasília, o Governo Federal recebeu uma delegação da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para discutir as garantias e condições necessárias para a realização do evento. O encontro contou com a presença de representantes de vários ministérios e órgãos do Executivo.

O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou a determinação do presidente Lula em assegurar que todos os recursos necessários estejam disponíveis para a Copa. “O presidente enfatizou a relevância de eventos dessa magnitude para a imagem do Brasil. Além da Copa do Mundo Feminina, estamos nos preparando para o G20, a COP 30 e buscando trazer os Jogos Pan-Americanos de 2031. Nosso objetivo é realizar uma grande Copa que beneficie o país e sua população“, declarou Fufuca.

O ministério é responsável pela coordenação do Grupo de Trabalho Interministerial, cuja função é estabelecer as condições logísticas e operacionais para a competição. Estiveram presentes na reunião membros dos ministérios da Fazenda, Trabalho e Emprego, Relações Exteriores, assim como representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União.

Durante esta semana, a comitiva da FIFA participará de reuniões técnicas com o objetivo de abordar aspectos como imigração, segurança, legislação trabalhista, tributação e inovações tecnológicas. Outro ponto crucial na agenda será a discussão da minuta da Lei Geral da Copa do Mundo Feminina de 2027, que irá delinear as normas específicas para o torneio no Brasil. Esta é a primeira visita oficial da FIFA ao país desde que foi escolhida como sede do evento.

A secretária-executiva adjunta do Ministério do Esporte, Cynthia Lima, comentou sobre os avanços na elaboração dos documentos jurídicos necessários para garantir a realização do evento. “Estamos começando a redigir os textos oficiais que incluirão as garantias exigidas pela FIFA na Lei Geral, que abrange isenções fiscais, questões relacionadas a vistos e outras demandas”, explicou Lima.

A FIFA também anunciou que nos próximos dias revelará as cidades-sede que irão acolher as partidas do torneio. Os meses vindouros serão cruciais para definir os detalhes estruturais e operacionais da competição.

A seleção brasileira feminina, atual vice-campeã olímpica, busca conquistar seu primeiro título na história da Copa do Mundo. Os Estados Unidos são os maiores vencedores do torneio, com quatro conquistas, seguidos pela Alemanha com dois títulos e Japão, Noruega e Espanha, cada um com uma vitória. O melhor desempenho do Brasil foi o segundo lugar em 2007, após perder para a Alemanha na final. A competição no Brasil ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e contará com 32 seleções. Embora ainda não tenha conquistado um título mundial, o Brasil se orgulha de ter Marta como sua artilheira histórica na competição, com impressionantes 17 gols.