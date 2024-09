Preparação para o Enem: o que considerar ao estudar atualidades

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sempre gera expectativa em relação aos temas que serão abordados, especialmente no que diz respeito às atualidades. Ademar Celedônio, Diretor de Ensino e Inovações do SAS Educação, realizou uma análise para explicar como esses temas são selecionados e cobrados na prova, uma informação essencial para os estudantes que desejam se preparar de maneira adequada.

Ao abordar a presença de atualidades no Enem, dois aspectos principais se destacam: a compreensão do conceito de atualidade e a identificação dos temas relevantes no período em que a prova é elaborada, além do processo técnico e metodológico utilizado pelo INEP na formulação das questões. No Enem, “atualidades” vai além de eventos recentes, referindo-se a temas que, mesmo não sendo mais notícia, continuam a ter relevância e impacto significativo na sociedade, influenciando a escolha dos tópicos abordados no exame.

Um fator crucial a considerar é o calendário de elaboração das provas. No caso do Enem, devido à necessidade de imprimir e distribuir milhões de cadernos de prova em todo o Brasil, a montagem do exame ocorre com uma antecedência significativa. “As questões são, em geral, definidas por volta de junho ou julho, ou até antes, dependendo da logística envolvida, por isso, temas muito recentes, como eventos que ocorreram no segundo semestre do ano, dificilmente serão incluídos na prova daquele ano.”, diz Ademar Celedônio. Em contraste, vestibulares locais que não utilizam a Teoria de Resposta ao Item (TRI), como a Fuvest e a Unicamp, têm maior flexibilidade e podem incorporar atualidades de até um ou dois meses antes da prova, um exemplo claro foi o centenário da Semana de Arte Moderna em 2022.

Temas recorrentes no Enem, como aquecimento global, inteligência artificial, cibersegurança, e fake news, refletem discussões ambientais, científicas, tecnológicas e sociais de grande relevância, que permanecem em destaque na sociedade. Em 2023, por exemplo, questões sobre machine learning e seus impactos no cotidiano foram abordadas, destacando a importância da tecnologia contemporânea. Além disso, a pandemia de Covid-19 trouxe à tona debates sobre saúde pública e os efeitos socioeconômicos da crise, enquanto questões sociais como racismo, feminicídio e políticas de inclusão de minorias continuam a ser fundamentais para a formação cidadã dos estudantes. Também temas demográficos, como a recente redução da população brasileira, podem ser explorados, dado seu impacto nas políticas públicas e no desenvolvimento do país.

“O estudante que se prepara para o Enem deve estar atento não apenas aos acontecimentos recentes, mas também às discussões com impacto prolongado na sociedade. A prova avalia a capacidade de compreender e analisar temas que, mesmo não sendo ‘novos’, têm relevância contínua e exigem uma compreensão crítica. Por isso, é essencial não só focar nas notícias do ano, mas também revisitar debates dos últimos anos que permanecem importantes. Manter-se atualizado com a leitura de jornais, revistas e outros meios de comunicação de qualidade é fundamental para enfrentar as questões de atualidades no exame.” finaliza o professor.