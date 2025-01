‘PrEP na Rua’ oferece testes gratuitos e prevenção contra HIV em São Paulo

A partir desta quarta-feira, dia 15, a Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) implementará uma série de ações voltadas para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis na capital paulista. O projeto intitulado “PrEP na Rua” terá como foco as regiões Norte e Leste da cidade, oferecendo à população a oportunidade de realizar testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis, hepatites B e C, além de iniciar o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV.

Com a presença de uma equipe especializada, os cidadãos poderão não apenas fazer os testes, mas também receber materiais informativos e preventivos, como preservativos e gel lubrificante. Essa iniciativa visa ampliar o acesso à PrEP, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, contribuindo assim para a diminuição da transmissão do HIV.

A profilaxia pré-exposição é um método que consiste na ingestão diária de medicamentos antirretrovirais. Essa abordagem tem como objetivo garantir que, em caso de exposição ao vírus HIV, o indivíduo já esteja protegido contra a infecção.

SERVIÇO – PrEP na Rua

Descrição: Início do tratamento com PrEP para HIV, realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além da distribuição de kits de autotestes para HIV, preservativos e gel lubrificante.

Locais e Horários:

10h às 13h – Rua Ezequiel Freire, 556 – Santana (próximo à Estação Santana do Metrô).

14h às 17h – CPTM Engenheiro Goulart – Av. Dr. Assis Ribeiro, 3470 – Cangaíba.

16h às 19h – Centro de Acolhida Dom Fernando – Rua Chuvas de Verão, 20 – Fazenda do Carmo.

Esta ação representa um passo significativo no combate ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, reforçando o compromisso das autoridades de saúde em promover a prevenção e o cuidado à saúde da população.