Prêmio SP de Literatura: Luciany Aparecida e Eliane Marques são as vencedoras da 17ª edição

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (11) os vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura 2024. As autoras Luciany Aparecida e Eliane Marques foram as premiadas e receberão R$ 200 mil cada nesta 17ª edição do prêmio, considerada a maior premiação individual em dinheiro do país para publicações do gênero. A cerimônia de premiação aconteceu na Biblioteca Parque Villa-Lobos, na capital paulista.

Na categoria Melhor Romance do Ano de 2023, Luciany Aparecida foi premiada pela obra “Mata Doce” (Editora Alfaguara – Grupo Companhia das Letras). No primeiro romance que assina com o próprio nome, Luciany Aparecida narra, com uma prosa lírica, os trágicos acontecimentos que cercam um pequeno vilarejo rural no interior da Bahia.

Já na categoria Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023, Eliane Marques foi reconhecida por “Louças de família” (Editora Autêntica Contemporânea – Grupo Autêntica). A história se passa na fronteira entre Brasil e Uruguai, tendo a vida (e a morte) de tia Eluma como ponto de partida, a narradora puxa o fio que se estende à sua primeira ancestral conhecida da linha materna, passando por outras parentes suas, para chegarem até aqui.

“Reconhecer a trajetória dessas autoras, que imprimem suas histórias com tanta força e sensibilidade, é uma honra para o Prêmio São Paulo de Literatura e para o Governo de São Paulo. Cada obra premiada amplia o alcance e a relevância da literatura brasileira, trazendo à tona novas perspectivas e vozes que enriquecem a nossa cultura. Acreditamos que a literatura tem o poder de iluminar e transformar realidades, e ao celebrarmos esses autores, reafirmamos nosso compromisso com o incentivo à leitura e à valorização das produções literárias no país”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Neste ano, o prêmio teve ao todo 343 obras habilitadas na competição, sendo 166 na categoria “Melhor Romance do Ano de 2023” e 177 concorrendo como “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023″. Todos os livros habilitados foram avaliados pelos seguintes jurados: Bianca Santana, Camilla Dias, Claudia Abeling, Franciéle Garcês, Gênese Andrade, Igor Vida, Lu Ain-Zaila, Mário César, Ricardo Ramos Filho e Ubiratan Brasil. Os finalistas foram avaliados pelo corpo de curadores do Prêmio composto por: André Cáceres, Cida Saldanha, Heitor Botan, Ionara Lourenço e Mariana Salomão Carrara.

Além da premiação em dinheiro, as ganhadoras desta edição serão convidadas para participar em 2025 da 39ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, e, eventualmente, também podem participar de eventos literários nacionais representando o Prêmio São Paulo de Literatura.