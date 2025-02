Prêmio Seconci-SP 2025 abre inscrições para reconhecer melhores práticas na construção civil

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho de 2025, iniciativa do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) em parceria com o SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo).

A premiação destina-se a reconhecer, homenagear e divulgar as melhores práticas de saúde e segurança no trabalho em obras de edificações e obras de arte realizadas por construtoras, instaladoras e subempreiteiras. Trata-se do maior prêmio do setor no Estado de São Paulo.

Lançamento oficial e categorias da premiação

O evento de lançamento aconteceu em 19 de fevereiro, na sede central do Seconci-SP, na capital paulista. A premiação contempla quatro categorias principais:

Controle de Riscos no Canteiro – Iniciativas inovadoras para garantir a segurança dos trabalhadores. Controle da Saúde no Canteiro – Práticas voltadas à promoção e manutenção da saúde coletiva. Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno – Ações para minimizar os impactos da obra na comunidade. Melhores Práticas de ESG – Projetos de inclusão social e sustentabilidade para trabalhadores e suas famílias.

Destaques e reconhecimento

Além dos cases premiados, o Prêmio Seconci-SP também homenageará profissionais de destaque nas áreas operacional, de Recursos Humanos e de Segurança e Medicina do Trabalho. Também será reconhecida a “Personalidade do Ano” no setor.

A premiação abrange duas macrorregiões: Região Metropolitana de São Paulo (incluindo a capital) e Interior e Litoral.

Prazo de inscrições e premiação

As inscrições estarão abertas até 25 de abril de 2025, e a cerimônia de premiação acontecerá no final do ano.

“Fico extremamente feliz em ver essa premiação crescendo em relevância e atraindo cada vez mais empresas comprometidas com a segurança e o bem-estar dos trabalhadores”, destaca Maristela Honda, presidente do Seconci-SP.

Para mais informações, regulamento e ficha de inscrição, acesse: premioseconci-sp.com.br.

O evento de lançamento está disponível na íntegra no YouTube: assista aqui.