Prêmio Sebrae Mulher de Negócios divulga vencedoras da etapa estadual de SP

Carolina Panini, Cleicy Alves de Brito, Geni Moreira dos Santos, Karen Reis e Maria Paula Beltran são as vencedoras das cinco categorias da etapa estadual São Paulo do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira, 8 de outubro, na sede do Sebrae-SP, na capital paulista.

Carolina Panini, da Caçambaria, de Jaú, venceu a categoria Pequenos negócios. Geni Moreira dos Santos, da Genysclean, A diarista das estrelas, de São Paulo, foi a campeã da categoria Microempreendedora Individual (MEI). Na categoria Produtora rural, a primeira colocada foi Cleicy Alves de Brito, da Florinda Óleos Essenciais, de Batatais.

Maria Paula Beltran, da Marmipets, de São José do Rio Preto, venceu a categoria Ciência e tecnologia. O primeiro lugar da categoria Negócios internacionais foi conquistado pela empreendedora Karen Reis, da Maison Charlô, de São Paulo.

“A mulher pode ser o que ela quiser e, se ela quiser empreender, tem o Sebrae para construir essa jornada junto com ela. Com esse prêmio e com todas as ações do Sebrae Delas, queremos divulgar as histórias para servir de inspiração e ter cada vez mais mulheres empreendedoras. É uma corrente do bem para destacar o empoderamento feminino”, afirmou Nelson Hervey Costa, Diretor-Superintendente do Sebrae-SP.

“A força da mulher tem sido fundamental para o empreendedorismo, para a geração de emprego e renda no País. Em um ambiente tão difícil e desafiador, é um orgulho ter grandes exemplos como vencedoras no dia a dia, na construção e realização de sonhos por meio do empreendedorismo”, ressaltou Marco Vinholi, Diretor Técnico do Sebrae-SP.

A diretora técnica do Sebrae Amazonas, Lamisse Said da Silva, destacou a relevância e importância das mulheres como chefes de família e de negócios. “A mulher deve cuidar bem do seu negócio e quando anda de mãos dadas com o Sebrae, o caminho é melhor. Temos um propósito maravilhoso, de apoiar o empreendedorismo. E uma iniciativa como o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é uma forma de incentivo e inspiração”, ressaltou.

Pequenos negócios

A empreendedora Carolina Panini, da Caçambaria, de Jaú, conquistou a categoria Pequenos Negócios. Criada em 2012, a Caçambaria nasceu com o objetivo de transformar resíduos encontrados em caçambas em móveis sustentáveis. Em 12 anos de atividades, o negócio já recolheu cerca de 150 toneladas de materiais transformando-os em mobiliário criativo. O projeto está alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. “A visibilidade do prêmio mostra a outras pessoas a possibilidade de transformar esses projetos em negócios de impacto, de transformação social e ambiental. Às vezes as pessoas nem acreditam que sua ideia pode ser um negócio. Com essa visibilidade elas podem se inspirar enxergar potenciais negócios criativos, circulares e de impacto positivo”, comenta.

MEI

Na categoria Microempreendedora Individual (MEI), Geni Moreira, da Genysclean – A diarista das estrelas, de São Paulo, conquistou o troféu de campeã. Com 20 anos de experiência, é diarista profissional e se destaca nas redes sociais mostrando seu trabalho de faxina com produtos diferenciados e personalizados. “Espero inspirar outras mulheres assim como fui inspirada. Sou apaixonada pelo que faço. Nunca desistam dos seus sonhos. Muitos são os ‘nãos’, mas mais que os ‘nãos’, são os ‘sins’ que estão dentro de nós”, disse.

Produtora rural

A categoria Produtora rural teve como campeã Cleicy Alves de Brito, da Florinda Óleos Essenciais, de Batatais. Cleicy produz em sua propriedade plantas medicinais, aromáticas e condimentares para produção de hidrolatos, óleos essenciais e óleos vegetais, os quais são utilizados para a fabricação dos produtos como repelentes naturais, aromatizadores, blends e perfumes.

“Em 2021, toda região foi acometida por um grande incêndio e destruiu toda minha produção. Até pensei em parar. Consegui recuperar a plantação, estamos conquistando a certificação orgânica e construindo a minha loja”, contou. “A verdadeira mudança acontece quando colaboramos uma com as outras. O prêmio é um lembrete que precisamos de mais apoio, visibilidade e voz para as mulheres do setor rural”, completou.

Ciência e tecnologia

A médica veterinária Maria Paula Beltran, da Marmipets, de São José do Rio Preto, venceu a categoria Ciência e tecnologia. Ela começou informalmente o negócio de marmitas para pets, chegou a ser denunciada e interrompeu a produção.

Fez uma pausa para cuidar da família, buscou capacitação e, após enfrentar diversos desafios, Maria transformou um negócio que começou em casa em uma fábrica de alimentação natural para cães e gatos, certificada pelo Ministério da Agricultura. A empresa produz cerca de 400 kg de comida por mês e segue em crescimento.

Negócios internacionais

A campeã da categoria Negócios internacionais foi Karen Reis, da Maison Charlô, de São Paulo. Karen é sócia-fundadora da marca de mesa posta que está presente em mais de 100 países. Depois de realizar o sonho de ser mãe, a empreendedora descobriu a alergia ao látex e decidiu reconfigurar sua empresa. Ela foi estudar sobre composição de tecidos, processos de importação, corte e costura para criar a nova marca, que valoriza o trabalho manual e promove práticas sustentáveis. “Espero inspirar vocês que ganharam o prêmio a também olhar para o mundo. É um caminho sem volta e uma grande oportunidade que temos de levar nossas raízes para o mundo”, disse.

Próximas etapas

As vencedoras seguirão para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para ocorrer em evento especial. Nesses 20 anos de história, mais de 200 mulheres já receberam o PSMN, entre as mais de 100 mil inscritas.

Premiadas por categoria

Pequenos negócios

MEI

Produtora rural

Ciência e tecnologia

Negócios internacionais

