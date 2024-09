Prêmio São Paulo de Literatura anuncia os finalistas da edição 2024

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, publicou nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial, a lista de finalistas da 17ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, considerado o maior do país para publicações do gênero. O corpo de júri selecionou 10 obras na categoria “Melhor Romance do Ano de 2023” e “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023”. Neste ano, 12 finalistas são mulheres. Os vencedores serão conhecidos no dia 11 de novembro, em cerimônia na Biblioteca do Parque Villa-Lobos.

“O Prêmio São Paulo de Literatura é uma celebração da riqueza criativa que permeia a nossa produção literária. Ao valorizar tanto autores experientes quanto estreantes, ele reforça a importância da literatura como uma força transformadora da cultura e da sociedade. Cada obra finalista deste ano traz uma contribuição única para o cenário literário, refletindo a qualidade da escrita brasileira. É um orgulho ver o talento de nossos escritores reconhecido em um prêmio tão prestigiado”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O prêmio teve, ao todo, 343 obras habilitadas na competição, sendo 166 na categoria “Melhor Romance do Ano de 2023” e 177 concorrendo como “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023″. Todos os livros habilitados foram avaliados pelos seguintes jurados: Bianca Santana, Camilla Dias, Claudia Abeling, Franciéle Garcês, Gênese Andrade, Igor Vida, Lu Ain-Zaila, Mário César, Ricardo Ramos Filho e Ubiratan Brasil.

O vencedor de cada categoria será contemplado com um prêmio de R$ 200 mil.

Os finalistas serão avaliados pelo corpo de curadores do Prêmio composto por: André Cáceres, Cida Saldanha, Heitor Botan, Ionara Lourenço e Mariana Salomão Carrara.

Veja os finalistas e obras da 17ª Edição do Prêmio São Paulo de Literatura

Na categoria “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023”, foram selecionados: “Outono de carne estranha “ (Editora Record), de Airton Souza; “Ruído branco” (Editora Urutau), de Beatriz Reis; “Louças de família” (Autêntica Editora), de Eliane Marques; “Os tempos da fuga” (Editora Urutau), de Giovana Proença; “Um amor de filha” (Autêntica Editora), de Hanaide Kalaigian; “Em pleno dia se morre” (Editora Patuá), de Julia Sobral Campos; “Um prefácio para Olívia Guerra” (Grupo HarperCollins Brasil), de Liana Ferraz; “Seu jeito de soltar fumaça” (Editora 7 Letras), de Ricardo Motomura; “Chumbo” (Editora Quelônio), de Virgínia Ferreira; e “Os Dias” (Editora Patuá), de Waldomiro J. Silva Filho.

Já na categoria “Melhor Romance do Ano de 2023”, foram escolhidos: “Sobre o que não falamos” (Editora 34), de Ana Cristina Braga Martes; “Os dias de sempre” (Selo Editorial Besouros Abstêmios), de Helena Terra; “O céu para os bastardos” (Todavia Editora), de Lilia Guerra; “Mata Doce” (Editora Schwarcz Grupo Companhia das Letras), de Luciany Aparecida; “A língua submersa” (Editora Schwarcz Grupo Companhia das Letras), de Manoel Herzog; “A febre”

(Editora Schwarcz Grupo Companhia das Letras), de Marcelo Ferroni; “Quando os prédios começaram a cair” (Todavia Editora), de Mauro Paz; “Antes do silêncio” (Editora Dublinense), de Rogério Pereira; “Oração para desaparecer” (Editora Schwarcz Grupo Companhia das Letras), de Socorro Acioli; e “A nudez da cópia imperfeita” (Editora Nos), de Wagner Schwartz.

Sobre o Prêmio

O Prêmio São Paulo de Literatura é uma honraria de grande relevância no cenário cultural brasileiro. Criado em 2008, ele tem como objetivo reconhecer e valorizar obras de ficção em duas categorias: “Melhor Romance” e “Melhor Romance de Estreia”. Além de incentivar a produção literária, o prêmio contribui para a divulgação e promoção de autores nacionais, enriquecendo o panorama literário do estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Mais informações podem ser encontradas no site https://www.premiosaopaulodeliteratura.org.br/.