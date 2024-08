Prêmio São Paulo de Literatura 2024 divulga lista de inscrições habilitadas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, publicou hoje, 30 de agosto, no Diário Oficial, a lista final de livros habilitados para concorrer à 17ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. O prêmio, considerado o maior do país para publicações do gênero, possui, ao todo, 339 obras habilitadas na competição, sendo 164 na categoria “Melhor Romance do Ano de 2023” e 175 concorrendo como “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023″. O vencedor de cada categoria será contemplado com um prêmio de R$ 200 mil.

A lista definitiva de inscrições habilitadas é publicada após a análise criteriosa dos recursos apresentados e enviados dentro do prazo, a contar da publicação no Diário Oficial da lista anterior, publicada em 14 de agosto.

As obras habilitadas são avaliadas pelo corpo de júri responsável pela seleção dos 10 finalistas de cada categoria, Melhor Romance e Melhor Romance de Estreia. Compõem o júri desta edição Bianca Santana, Camilla Dias, Claudia Abeling, Franciéle Garcês, Gênese Andrade, Igor Vida, Lu Ain-Zaila, Mário César, Ricardo Ramos Filho e Ubiratan Brasil.

A lista completa pode ser conferida no Diário Oficial do Estado de São Paulo no link.

Sobre o Prêmio

O Prêmio São Paulo de Literatura é uma honraria de grande relevância no cenário cultural brasileiro. Criado em 2008, ele tem como objetivo reconhecer e valorizar obras de ficção em duas categorias: “Melhor Romance” e “Melhor Romance de Estreia”. Além de incentivar a produção literária, o prêmio contribui para a divulgação e promoção de autores nacionais, enriquecendo o panorama literário do estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Mais informações podem ser encontradas no site Link .