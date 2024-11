Prêmio Potências 2024: Uma noite de reconhecimento à excelência preta

A quarta edição do Prêmio Potências! 2024 ocorreu na noite desta terça-feira (05), no Teatro Santander, em São Paulo, e reuniu mais de 600 pessoas. O evento celebrou as personalidades pretas que mais se destacaram ao longo do ano, com a cantora Ludmilla, ícone da música brasileira, sendo também a grande homenageada da noite. Organizado pela Mynd, a maior agência de marketing de influência e entretenimento da América Latina, a cerimônia foi apresentada por Preta Gil, Thiago Oliveira, Rita Batista, Stella Yeshua e Yuri Marçal.

Com direção criativa de Thatiane Almeida e produção da Magma, o tema “A Favela” destacou a riqueza e a complexidade da vida comunitária. A passarela do Black Carpet recebeu diversos nomes importantes, como Preta Gil, Rebeca Andrade, Karol Conká, Juan Paiva, Quitéria Chagas, entre muitos outros talentos. A cantora Erykah Badu também marcou presença e além de passar pelo tapete, fez uma apresentação de tirar o fôlego. A transmissão aconteceu pelo canal da Salon Line na Pluto TV, e o videocast PodePah também exibirá o evento em seu canal no YouTube no dia 9 de novembro.

O line-up do evento contou com apresentações de Liniker, Lukinhas, Duquesa, do coletivo Heavy Baile, etc, que interpretaram músicas de Ludmilla. Foram entregues prêmios em 14 categorias, selecionados por um júri especializado. Entre os vencedores, destacam-se: Juan Paiva como “Ator do Ano”, Maria Bomani como “Atriz do Ano”, Lumilla como “Artista do Ano”, Edvana Carvalho na categoria “Atriz Coadjuvante”, Xamã como “Ator Coadjuvante”, Samantha Almeida e Preto Zezé como “Personalidade do Ano”, Duquesa como “Revelação do Ano”, Caju de Liniker como “Música do Ano”, Thais Soares dos Santos como “Profissional do Ano”, Andi Ricardo como “Creator do Ano”, Bia Souza na categoria “Atleta do Ano”, Respeita meu Capelo, de Vult como “Campanha do Ano”, Débora Moura como “Liderança Negra” e Luiza Vidal como “Jovem Potência”. Outra categoria de destaque foi com Rebeca Andrade, que ganhou o Prêmio Potência.

“Estamos extremamente felizes com o reconhecimento que o Potências! está conquistando. Este ano, atingimos um recorde de patrocinadores, com 14 marcas que fizeram questão de valorizar e prestigiar a negritude, incluindo novas parcerias como a Fenty Beauty, além de apoiadores de longa data como a NIVEA. Tivemos a honra de receber diversas personalidades influentes, e a presença da artista norte-americana Erykah Badu foi simplesmente extraordinária! Não temos dúvidas de que, no próximo ano, iremos nos superar ainda mais.” afirma Julio Beltrão, Diretor Artístico da Mynd e idealizador do prêmio.