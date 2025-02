Prêmio P3C 2025 reconhece destaques da infraestrutura no Brasil

A quarta edição do Prêmio P3C celebrou, nesta semana na B3 em São Paulo, os principais projetos e profissionais que se destacaram na infraestrutura econômica, social e ambiental no Brasil. A premiação faz arte do P3C – PPPs e Concessões – Investimentos em Infraestrutura no Brasil.

O evento, especializado no mercado de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões, tem foco em investimentos em infraestrutura no país e acontece de 24 a 25 de fevereiro, em São Paulo. O encontro reúne empresas, entidades e representantes de governos para discutir as principais tendências e desafios do setor.

A premiação contou com duas categorias principais: uma dedicada a entidades e outra a profissionais que contribuem para o desenvolvimento do país por meio de inovação, gestão eficiente e parcerias público-privadas.

“O Prêmio P3C tem se consolidado como um termômetro da evolução dos projetos de infraestrutura no Brasil, valorizando iniciativas que promovem avanços em gestão, planejamento e inovação. Os premiados desta edição reforçam a relevância das parcerias público-privadas e do aprimoramento das gestões pública e privada para o crescimento sustentável do país”, avaliou Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do evento.

Os vencedores por categoria

Na categoria Melhor Estruturação de Projetos, o grande vencedor foi o PPP Trem Intercidades Eixo Norte, liderado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O projeto visa modernizar e ampliar a mobilidade na região. Menções honrosas foram concedidas à PPP para Revitalização e Urbanização do Cais Mauá (RS) e à concessão de saneamento para 74 municípios do Estado de Sergipe.

Na categoria Melhor Gestão Pública, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi premiada pela implementação da Matriz de Riscos, uma nova modelagem contratual para concessões de infraestrutura rodoviária. O Espaço CONECTA, da Infra S.A., e a gestão dos contratos de concessões durante a catástrofe climática do Rio Grande do Sul receberam menções honrosas.

Na esfera privada, a Ecovias do Cerrado – Grupo Ecorodovias venceu na categoria Melhor Gestão Privada com seu projeto de Telemedicina Pré-Hospitalar. Menções honrosas foram dadas às iniciativas de infraestrutura rodoviária da ARTERIS Litoral Sul e ao pioneirismo do Pedágio Eletrônico no Sul de Minas Gerais, da EPR Sul de Minas.

Entre os projetos municipais, a PPP de Iluminação Pública CONDER/PR levou o prêmio de Melhor Estruturação de Projetos Municipais, com menções honrosas para o Centro Administrativo Sustentável de Angra dos Reis (RJ) e a Concessão dos Serviços de Uso Público nos Parques Municipais do Recife.

Na categoria Melhor Gestão Pública de Projetos Municipais, o destaque foi para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, que implantou Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) no transporte coletivo. A Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação das Parcerias (CMAP), da Prefeitura de São Paulo, recebeu menção honrosa.

Na categoria Melhor Gestão Privada de Projetos Municipais, o grande vencedor foi o PPP Inova BH – SPE Inova BH. O modelo de gestão do Parque Ibirapuera, da Urbia Gestão de Parques, e o projeto Reconectando o Coração do Rio Grande do Sul, da Concessionária Rota de Santa Maria, receberam menções honrosas.

Reconhecimentos especiais

O prêmio também destacou profissionais de destaque para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. O Reconhecimento Especial foi concedido a Guilherme Peixoto, superintendente de licitações da B3. Na categoria Mulheres na Infraestrutura, a grande vencedora foi Mariana Pescatori, secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, com menções honrosas para Agnes Costa (ANEEL) e Letícia Queiroz (Queiroz Maluf Sociedade de Advogados).

Por fim, na categoria Carreiras de Impacto, o prêmio principal foi entregue a Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Os secretários George Santoro, do Ministério dos Transportes, e Rafael Vitale Rodrigues, diretor-geral da ANTT, receberam menções honrosas.