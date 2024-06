Prêmio Orlando Senna: menos de um mês para o fim das inscrições

O Prêmio Orlando Senna ao curta-metragem brasileiro está com inscrições abertas até 16 de julho. A premiação visa reconhecer a contribuição da produção universitária ao cinema brasileiro, estimulando novos talentos e criando um catálogo de obras audiovisuais universitárias para uso pedagógico nas ações do Ministério da Cultura (MinC).

A Secretaria do Audiovisual destaca a importância da experimentação de linguagem nos cursos de formação como um eixo estruturante para o desenvolvimento de novos talentos no audiovisual brasileiro. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine), houve um aumento de 111,4% no número de cursos de graduação em audiovisual entre 2016 e 2020, passando de 87 para 184 cursos. Paralelamente, a política de cotas étnico-raciais no Ensino Superior (Lei 12.711/2012) também ampliou significativamente a presença de pessoas negras e indígenas nos cursos superiores.

O diretor de Formação e Inovação da Secretaria do Audiovisual (SAV) do MinC, Rodrigo Antônio, ressalta a importância de acompanhar o desenvolvimento desses cursos e celebrar as novas narrativas emergentes: “Há uma diversidade de cursos e maior descentralização dessas formações, ainda que com desafios de ampliação na região Norte, por exemplo. No entanto, é fundamental acompanhar esse desenvolvimento, principalmente no campo da produção, mapeando e celebrando esses novos olhares e novas narrativas que nos levam a seguir trabalhando na defesa de um audiovisual plural”.

Inscrições e regulamento

O prêmio é realizado pela SAV, em parceria com o Forcine e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com um investimento de R$ 140 mil em prêmios. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o prazo de inscrição foi prorrogado para assegurar iguais condições de participação a todos. Serão escolhidos 10 projetos, dois de cada uma das cinco regiões do país. Cada produção selecionada receberá R$ 14 mil, além de compor um catálogo especial para ações de difusão do Ministério e do Forcine.

Lanza Xavier, vice-presidente do Forcine, comenta: “Realizar este importante prêmio vai valorizar a produção e a diversidade da criação universitária brasileira. Já recebemos filmes das cinco regiões do país e as inscrições seguem abertas até 16 de julho.”

Homenagem a Orlando Senna

A premiação homenageia o cineasta, roteirista e jornalista baiano Orlando Senna, reconhecido por sua contribuição ao audiovisual brasileiro. Em parceria com Jorge Bodanzky, dirigiu “Iracema, uma Transa Amazônica” e assinou roteiros de filmes como “O Rei da Noite” e “Ópera do Malandro”. Além de ter sido um dos fundadores da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, criou e dirigiu o Curso de Dramaturgia Audiovisual e Roteiro do Centro de Capacitação Cinematográfica do México, e foi Secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura de 2003 a 2007. Em 2007, assumiu a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e entre 2008 e 2015, presidiu a Televisión América Latina (TAL).

Como se inscrever

Para mais detalhes sobre o regulamento e as inscrições, acesse a página do edital.