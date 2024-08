Prêmio Oceanos anuncia os 60 livros semifinalistas da edição 2024

O Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa anuncia os 60 títulos semifinalistas da edição de 2024. Neste ano, a premiação contou com 2.619 livros inscritos, submetidos a dois júris especializados, um de prosa e outro de poesia, formados por profissionais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. Após o trabalho de leitura e avaliação das obras, ao fim de mais de quatro meses, cada júri elegeu 30 livros em prosa e 30 de poesia, de autoras e autores de quatro diferentes nacionalidades: Brasil, Portugal, Moçambique e Cabo Verde. Tanto o júri, quanto o resultado desta primeira etapa enfatizam a proposta do prêmio de valorização da língua portuguesa.

Um dos destaques da seleção é a quantidade e a diversidade de editoras entre os semifinalistas: as 60 obras foram publicadas por 37 casas editoriais – das grandes às independentes, de diferentes perfis e nacionalidades, como as brasileiras Aboio e Corsário-Satã, a angolana Kacimbo, a moçambicana Gala-Gala, e a portuguesa Poética, entre outras.

O quesito diversidade também se verifica no perfil dos semifinalistas, composto por escritoras e escritores tanto veteranos com de obras publicadas, quanto por estreantes. Entre os veteranos estão escritores como João Silvério Trevisan (Brasil), Hélia Correia (Portugal) e Mia Couto (Moçambique), na prosa; e Glauco Mattoso e Nei Lopes (Brasil), Adília Lopes (Portugal), e José Luiz Tavares (Cabo Verde), na poesia. Entre os estreantes, para citar alguns nomes entre outros, estão Juliana Slatiner e Ana Johann (Brasil), e Sofia Perpétua (Portugal), na prosa; e Jeremias F. Jeremias (Moçambique) e Vitoria Vozniak (Brasil), na poesia.

Na categoria prosa, foram eleitos 19 romances, sete livros de contos, dois de crônicas e duas dramaturgias. Parte dessa produção atualiza o passado, em narrativas de ambientação histórica que percorrem do século XVI ao século XX, como se verifica nos romances A Capitoa, de João Paulo Oliveira e Costa, e Revolução, de Hugo Goncalves (Portugal), e Os infortúnios de um governador nos trópicos, de Germano Almeida (Cabo Verde). Outra parte dialoga com o presente de um mundo em crise, flagrando a morte, literal ou simbólica; as várias formas de violência, intolerância, fundamentalismo e discriminação; os atentados contra a dignidade humana e animal.

As obras dos brasileiros Airton Souza (Outono de carne estranha), Micheliny Verunschk (Caminhando com os mortos) e Joca Reiners Terron (Onde pastam os minotauros), por exemplo, são expressões dessa contemporaneidade. As tensões sociais, ao lado das grandes questões existenciais, mesclam-se às igualmente várias formas do amor, do desejo, das saudades, e do luto. Todos esses temas são abordados com grande sensibilidade artística pelos semifinalistas.

Quando se considera a poesia, pode-se falar, ainda, de uma outra diversidade, relativa aos estilos. Elas contemplam desde a ressignificação e a subversão do soneto e outras formas tradicionais, como Porca miséria, de Glauco Mattoso (Brasil) e Uma colheita de silêncios, de Nuno Júdice (Portugal), à mescla de gêneros, com poemas em prosa e versos de dicção prosaica ou ainda à maneira de autobiografias, como Ninguém quis ver, de Bruna Mitrano, e Vida e morte de Adília Lopes, de Piero Eyben (Brasil). Pandemia, guerras, as faces da resistência, as trincheiras das identidades, o fazer poético como ficção estão entre os temas presentes nos 30 livros semifinalistas brasileiros e estrangeiros na categoria Poesia.

Vale observar que dois poetas portugueses semifinalistas, Nuno Júdice e Miguel Gullander, faleceram em 2024. O Prêmio Oceanos lamenta profundamente essas perdas, e esclarece que, pelo regulamento, escritores falecidos após a inscrição de seus livros permanecem concorrendo e, caso ganhadores, o prêmio é concedido in memoriam.

Seleção dos finalistas

O prêmio entra, agora, na etapa de seleção dos 10 finalistas entre as 60 obras que chegaram à semifinal. O júri, eleito pelo anterior, é composto, na prosa, pelos brasileiros Carola Saavedra e Cristóvão Tezza; os portugueses António Araujo e Simão Valente; e pela moçambicana Teresa Manjate. Na poesia, pelos brasileiros Ademir Assunção e Luiza Romão; pelos portugueses Helena Buescu e Hugo Pinto Santos; e pela moçambicana Teresa Noronha.

Veja abaixo a lista completa dos semifinalistas:

Mais informações sobre cada obra podem ser conferidas no site da Associação Oceanos: https://associacaooceanos.org/.

PROSA

A Capitoa, João Paulo Oliveira e Costa – Temas e Debates

A valsa com a morte, João Tordo – Companhia das Letras PT

As cinco mães de Serafim, Rodrigo Guedes de Carvalho – Dom Quixote

As filhas moravam com ele, André Giusti – Caos e Letras

Baldeação, Luiz Mauricio Azevedo – Editora de Cultura

Caminhando com os mortos, Micheliny Verunschk – Companhia das Letras

Certas raízes, Hélia Correa – Relógio D’Água

Compêndios para desenterrar nuvens e outros contos, Mia Couto – Leya

Eu era uma e elas eram outras, Juliana W. Slatiner – Aboio

Gambé, Fred Di Giacomo Rocha – Companhia das Letras

História para matar a mulher boa, Ana Johann – Nós

Lila, Gael Rodrigues – Cepe

Mata doce, Luciany Aparecida – Companhia das Letras

Metal de Sacrifício, Luiz Mauricio Azevedo – Figura de Linguagem

Meu irmão, eu mesmo, João Silvério Trevisan – Companhia das Letras

O barulho do fim do mundo, Denise Emmer – Bertrand Brasil

O caçador chegou tarde, Luís Henrique Pellanda – Maralto

O Quartel, A. M. Pires Cabral – Tinta da China

Onde pastam os minotauros, Joca Reiners Terron – Todavia

Os Infortúnios de um governador nos trópicos, Germano Almeida – Leya

Os primeiros, Ricardo Prado – Editora da Ponte

Outono de carne estranha, Airton Souza – Record

Perdeu vontade de espiar cotidianos, Evandro Affonso Ferreira – Nós

Pontas soltas tardes de neblina, Rogério A. Tancred0 – Urutau

Quando chega o nevoeiro, Caio Meira – 7Letras

Requiem por Isabel, Raquel Serejo Martins – Poética

Revolução, Hugo Gonçalves – Companhia das Letras PT

Sem mim não há dia, Fellipe Fernandes F. Cardoso – Urutau

Sempre Paris, Rosa Freire D’Aguiar – Companhia das Letras

Tanque, Sofia Perpétua – Douda Correria

POESIA

Aberto Todos os Dias Portugal, João Luís Barreto Guimarães – Quetzal

As palavras trocadas, Laura Erber – Âyiné

Caminhávamos pela beira, Lolita Campani Beretta – Aboio

Choupos, Adília Lopes – Assírio & Alvim

Coisa de mamíferos, João Mostazo – Editora 34

Criação do Fogo, Álvaro Taruma – Alcance

Dialeto das nuvens, Christian Dancini – Patuá

Doze passos até você, Luciana Annunziata – Urutau

Gelo, Sérgio Nazar David – 7 Letras

Limalha, Rodrigo Lobo Damasceno – Corsário-Satã

Língua Solta, Flora Lahuerta – Urutau

Metamorfoses do fogo, Erick Costa – Cas’a

Ninguém quis ver, Bruna Mitrano – Companhia das Letras

Nos beats do coração de um musaranho, Vitória Vozniak – Sete Letras

O Feiticeiro, Miguel Gullander – Kacimbo

O livro do figo, Lilian Sais – Macondo

O rosto é uma máquina aquosa, Ana Maria Vasconcelos – Ofícios Terrestres

Oitentáculos, Nei Lopes – Record

Órbitas, Paulo Tavares – Assírio & Alvim

Os desertos, Marcos Samuel Costa – Folheando

Perder o pio a emendar a morte, José Luiz Tavares – The Poets and Dragons Society

Porca Miséria!, Glauco Mattoso – Clóe

Ressurgências, José Manoel Ribeiro – Patuá

Rostos desabitados [e] fragmentos do escuro, Jeremias F. Jeremias – Gala-Gala

Teoria da ressecção, Tatiana Pequeno – Patuá

Txaiuirá, Jorgeana Braga – Urutau

Última Vida, Fernando Pinto do Amaral – Dom Quixote

Uma Colheita de Silêncios, Nuno Júdice – Dom Quixote

Uma volta pela lagoa, Juliana Krapp – Luna Park e Fósforo

Vida e morte de Adília Lopes, Piero Eyben – Urutau

O prêmio

O Oceanos é realizado via Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), pelo Ministério da Cultura, e conta com o patrocínio do Banco Itaú, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa, o apoio do Itaú Cultural, da Biblioteca Nacional de Moçambique e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde; e o apoio institucional da CPLP. O Prêmio Oceanos é administrado pela Associação Oceanos em parceria com o Itaú Cultural.