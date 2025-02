Prêmio Oceanos abre inscrições para a edição 2025

As inscrições para o Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa 2025 abrem no dia 17 de fevereiro, a partir das 12h, e seguem até 17 de março, às 23h59 (ambos no horário de Brasília). Podem ser inscritos romances, livros de poesia, conto, crônica e dramaturgia, impressos e digitais, de editoras ou autopublicações, editados em qualquer lugar do mundo, escritos, porém, originalmente em língua portuguesa e publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024.

Autores e editores podem inscrever quantas obras desejarem, a partir do preenchimento da ficha de inscrição e da inclusão do livro inscrito em formato PDF no site http://premiooceanos2025.associacaooceanos.org/. O regulamento completo, com informações detalhadas sobre todo o processo de avaliação da edição, está disponível no mesmo site de inscrição.

Há uma década, o Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa conta com o patrocínio do Banco Itaú e do Ministério da Cultura de Portugal, e o apoio do Itaú Cultural. Entre 2015 e 2024, a premiação recebeu mais de 16 mil livros, de cerca de 13 mil autores e de centenas de editoras diferentes. O histórico de todas as edições do Prêmio Oceanos, desde a primeira edição, em 2003, está disponível no site https://associacaooceanos.org.

Processo de avaliação

O prêmio tem inscrições divididas em duas listas, uma de poesia, outra de prosa (romance, conto, crônica) e dramaturgia. Livros híbridos devem ser inscritos no gênero literário predominante na obra, de acordo com os gêneros constantes do regulamento e levando em consideração que o livro será avaliado por júris específicos de prosa e poesia.

As obras inscritas são lidas e avaliadas por dois júris internacionais específicos, um de poesia e outro de prosa/dramaturgia, ambos compostos por escritores, poetas, professores e críticos literários dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP. Esses júris elegem os livros semifinalistas de cada categoria.

Dois segundos júris, de poesia e de prosa, leem os livros semifinalistas, eleitos pelo júri anterior, para selecionar os finalistas e, por fim, outros dois terceiros júris elegem os dois livros vencedores – um de poesia e outro de prosa/dramaturgia.

A premiação é de R$ 300 mil, divididos entre os vencedores – R$ 150 mil para cada um. Todo o processo da premiação é acompanhado de perto pelos curadores Matilde Santos, de Cabo Verde, João Fenhane, de Moçambique, Isabel Lucas, de Portugal, e Manuel da Costa Pinto, do Brasil, com coordenação geral de Marise Hansen e Selma Caetano.

Parcerias

O Oceanos é realizado via Lei de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura, e conta com o patrocínio do Banco Itaú e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa; o apoio do Itaú Cultural, do Ministério da Cultura e do Turismo de Moçambique, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde; e o apoio institucional da CPLP. O Prêmio Oceanos é administrado pela Oceanos Cultura e pela Associação Oceanos.