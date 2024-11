Prêmio Nelson Mandela 2024 tem inscrições prorrogadas para 10 de novembro

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), prorrogou o prazo de inscrição para o V Prêmio Nelson Mandela de Apoio à Iniciativas de Promoção da Igualdade Racial, para o dia 10/11.

Podem participar associações, fundações, organizações da sociedade civil, núcleos religiosos ou artísticos, com atuação e sediados no município de São Paulo há mais de um ano.

As organizações interessadas devem enviar a documentação necessária para o e-mail [email protected] até às 23h59 do dia 10 de novembro, com o assunto “Proposta – Edital nº 002/SMDHC/2024 – Prêmio Nelson Mandela”. Clique aqui para acessar o Edital do Prêmio Nelson Mandela.

Para fazer indicações à Comissão Julgadora, as entidades vinculadas ao tema da promoção da igualdade racial devem preparar uma lista indicando três pessoas com comprovada atuação na área e enviar para o e-mail [email protected] até às 23h59 do dia 10 de novembro, com o assunto “Comissão – Edital nº 001/2024/SMDHC/CPIR, COMISSÃO JULGADORA DO PRÊMIO NELSON MANDELA (Edição 2024)”. Clique aqui para acessar o Edital da Comissão Julgadora.

