Prêmio Jabuti Acadêmico divulga obras finalistas

Foram anunciados nesta quinta-feira (18) os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico, criado neste ano pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Esta primeira edição da premiação recebeu 1.953 inscrições em suas 29 categorias. Os vencedores serão revelados em uma cerimônia no dia 6 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Cada autor premiado de cada categoria receberá uma estatueta e R$ 5.000. O “filho do Jabuti” é dedicado a obras literárias de áreas científicas, técnicas e profissionais divididas em dois eixos, um de ciência e cultura e outro de prêmios especiais, voltados para materiais de divulgação científica e ilustração.

Ao todo, 87 especialistas participaram da escolha dos livros destacados no Jabuti Acadêmico (três por categoria). Entre as obras selecionadas estão algumas que abordam temas contemporâneos como sustentabilidade, desinformação, inteligência artificial, racismo, saúde LGBTQIA+ e autismo. A lista completa de finalistas pode ser conferida no site do Prêmio.

Recentemente, a CBL também anunciou a escolha da professora Silvia Pimentel como Personalidade Acadêmica desta primeira edição do prêmio. A pesquisadora é advogada e ativista, reconhecida pela sua contribuição aos Direitos Humanos.

Antes da existência do “filho do Jabuti”, cientistas podiam inscrever suas obras dentro do eixo de “não ficção” nas categorias de ciências ou ciências humanas.

Veja abaixo alguns dos finalistas:

ASTRONOMIA E FÍSICA

“Alice no País da Relatividade: Teoria da Relatividade para o Ensino Médio” (Geová Alencar)

“Bases do Eletromagnetismo 1: Leis Fundamentais” (José Luciano Miranda Duarte, Maria José Bechara, Manoel Roberto Robilotta e Suzana Salem)

“Bases do Eletromagnetismo 2: Ondas e Relatividade” (José Luciano Miranda Duarte, Maria José Bechara, Manoel Roberto Robilotta e Suzana Salem)

“Introdução à Cosmologia Moderna: Um Curso de Graduação” | (Alexandre Zabot e Marcos Amarante)

“Um Curso de Mecânica Clássica” (Carlos Batista)

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA

“Abelhas sem Ferrão Relevantes para a Meliponicultura no Brasil” (Cristiano Menezes, Denise A. Alves, Daercio A. A. Lucena, Eduardo A. B. Almeida)

“Fritz Müller: Desterro: Um Ser Humano e sua Ciência (1822- 1897)” (Marcelo Vieira Nascimento

“História da Bioética no Brasil” (Diego Carlos Zanella e Dirce Bellezi Guilhem)

“Samambaias e licófitas do Brasil: Biologia e Taxonomia” (Augusto César Pessôa Santiago, Lana da Silva Sylvestre e Marcelo Guerra Santos)

“Um Naturalista no Antropoceno: um biólogo em busca do selvagem” (Mauro Galetti)

MEDICINA

“Autismo no Adulto” (José Alberto Del Porto e Francisco B. Assumpção Jr.)

“Canabidiol na Medicina” (Antonio Waldo Zuardi, Francisco Silveira Guimarães, José Alexandre de Souza Crippa e José Diogo Ribeiro de Souza)

“Transtorno Bipolar: Diagnóstico e Tratamento” (Angela Marisa de Aquino Miranda Scippa e Flávio Kapczinski)

“Transtornos Psiquiátricos na Mulher: Diagnóstico e Manejo” (Amaury Cantilino, Joel Renó Jr. e Maila Castro L. das Neves)

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

“A Razão dos Centavos: Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013” (Roberto Andrés)

“Admirável Novo Mundo: Uma História da Ocupação Humana nas Américas” (Bernardo Esteves)

“Discursos de Ódio contra Negros nas Redes Sociais” (Luciana Barreto)

“Introdução à História da Filosofia: Volume 3: a Patrística – Introdução ao Nascimento da Filosofia Cristã” (Marilena Chaui)

“Niéde Guidon: Uma Arqueóloga no Sertão” (Adriana Abujamra)