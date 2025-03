Prêmio Jabuti Acadêmico abre inscrições para sua 2ª edição

O Prêmio Jabuti Acadêmico, promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), reconhece a produção acadêmica, científica, técnica e profissional. Ele está dividido em dois eixos: Prêmios Especiais, que inclui as categorias Tradução, Ilustração e Divulgação Científica, e Ciência e Cultura, com 27 categorias.

A avaliação das obras será baseada em quatro critérios principais: relevância e pertinência científica, qualidade editorial, inovação e potencial de impacto. Para participar, os livros precisam ter ISBN e Ficha Catalográfica emitidos no Brasil, além de nunca terem sido publicados em qualquer formato antes de 2024.

Inscrições e mais informações

Os interessados podem se inscrever até 20 de março de 2025 pelo site oficial do prêmio (www.premiojabuti.com.br/academico), onde também está disponível o regulamento completo.