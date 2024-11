Prêmio Inspira Rio homenageia Alcione

O Prêmio Inspira Rio anuncia no dia 4 de dezembro, às 20h, os vencedores de 2024. A cerimônia, realizada no Roxy Dinner Show, na capital fluminense, será comandada pelos jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação Cynthia Martins e Rodolfo Schneider e terá a cantora Alcione como a grande homenageada da noite.

Em sua quinta edição, o evento atua diretamente na valorização e reconhecimento de pessoas, projetos e empresas que se destacaram ao longo do ano.

A escolha dos indicados nas 10 categorias foi feita pela curadoria editorial do prêmio com a participação de jornalistas da Band Rio. Os ganhadores serão eleitos por voto popular no site premioinspirario.com.br e pelo júri técnico. Desta vez, a premiação apresenta a nova categoria ‘Heróis do Rio’, que enaltece aqueles que, com empatia e bondade, transformam a vida dos cariocas, sendo verdadeiros exemplos de coragem.

Outra novidade é o local: o icônico Roxy Dinner Show, um espaço histórico da Cidade Maravilhosa que, após uma grandiosa restauração, retorna como uma casa de espetáculos de tirar o fôlego. O antigo Cine Roxy torna-se o cenário perfeito para uma noite de celebração dos nomes que inspiram a todos nós.

Conheça os 30 indicados:

Atuação Social Favela

Craques da Vida

DiversiGames

Samba Educa

Cultura

Brenda Valansi

Marquinhos de Oswaldo Cruz

Zezé Motta

Destaque nas redes

Madame Brasil

Treinador PP

Tati Infante

Empreendedorismo

Anderson Marcelo

Daniel de Jesus

Junta Local

Esporte

Rebeca Andrade

Tayana Medeiros

Vinícius Júnior

Gastronomia

Grupo BestFork

Grupo Trema

Bar Velho Adonis

Heróis do Rio

Cláudia Brito

Diego Mendes

William Silva

Liderança Empresarial

Armando Ahmed

Armed Nemr Sarieddine

Pedro Guimarães

Moda

Felipe Veloso

Maria Rita Magalhães

Patricia Vieira

Música

Ferrugem

Os Garotin

Zélia Duncan

A divulgação dos campeões e a cobertura em tempo real irão acontecer pelas redes sociais da Band TV Rio e da BandNews FM Rio.

Os melhores momentos vão ao ar na emissora no dia 7 de dezembro, às 16h, e no YouTube da Band Rio. O evento ficará disponível na íntegra no Bandplay.