Prêmio Impactos Positivos 2024 divulga vencedores

Em uma tarde marcada por conhecimento e conexões, o Prêmio Impactos Positivos 2024 revelou seus vencedores no Encontro Impactos Positivos durante evento realizado no auditório do Sebrae São Paulo, nesta última terça-feira. A premiação celebrou projetos inovadores e compromissados em gerar mudanças sociais e ambientais positivas em diversas comunidades pelo Brasil.

Nesta edição, o “Encontro” teve como tema principal a economia regenerativa, norteando seus painéis e palestras, evidenciando a força transformadora do empreendedorismo social e da inovação sustentável.

A premiação em 2024 contou com 248 negócios inscritos durante sua campanha, representando 24 estados e o Distrito Federal, um crescimento de 15% em comparação com 2023. As etapas de votação abertas ao público somaram mais de 30 mil usuários se cadastrando e totalizando cerca de 35 mil votos ao todo.

O Prêmio também obteve um recorde de empresas, entre patrocinadores, parceiros institucionais e apoiadores, com 45 instituições participando e engajando durante todo prêmio.

Vencedores da Categoria Negócios de Impacto

Na categoria Negócios de Impacto, a subcategoria Ideação premiou o Compartilha, sistema de compartilhamento de bolsas de sangue de Fortaleza (CE). O projeto visa otimizar recursos entre hemocentros, reduzindo desperdícios e salvando vidas ao melhorar a distribuição de sangue no Ceará.

Na subcategoria Operação, o destaque foi para o projeto Mais1Code Educação Tecnológica, de São Paulo (SP), que capacita jovens de periferias em tecnologia, promovendo inclusão e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Já na subcategoria Tração, o prêmio foi para a Impare Educação, de São João do Polêsine (RS), que atua no fortalecimento da educação básica em comunidades, beneficiando diretamente alunos e professores com ações de apoio e incentivo à aprendizagem.

Vencedores da Categoria Ecossistema de Impacto

Em Ecossistema de Impacto, a subcategoria Dinamizadores premiou a Lupa do Bem (São Paulo, SP), plataforma que conecta iniciativas sociais a potenciais apoiadores, incentivando parcerias que ampliam o alcance e a efetividade dos projetos sociais.

Na subcategoria Comunidades, o prêmio foi para o projeto Literatura Acessível, do Rio de Janeiro (RJ), que promove um ecossistema de leitura acessível, disponibilizando livros em formatos universais para pessoas com deficiência visual, abrindo novas possibilidades de acesso à cultura.

Por fim, na subcategoria Médias e Grandes Empresas, o Programa Escola Água Cidadã de Uberlândia (MG) se destacou com seu compromisso de conscientizar sobre a importância do uso sustentável da água, envolvendo diretamente alunos e professores em práticas ambientais responsáveis.

Apoio e Premiação para Potencializar o Impacto

Os vencedores desta edição não receberam apenas troféus, mas também benefícios que ampliam suas possibilidades de impacto. As empresas premiadas têm acesso a mentorias em gestão, inovação, finanças sustentáveis e estratégias de comunicação com especialistas de organizações renomadas como Instituto Capitalismo Consciente, Yunus Negócios Sociais, Innov8, Soul Finance e Cedre​​​.

Além disso, o Prêmio Impactos Positivos oferece aos ganhadores o software EcoDrive, da Compensa Eco, para apoiar na gestão de emissões de carbono, e uma consultoria de diagnóstico empresarial fornecida pela Mondoré​​. Essas parcerias fortalecem a missão do prêmio de apoiar negócios que promovem o desenvolvimento sustentável e soluções inovadoras para problemas socioambientais.

