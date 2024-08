Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro e AdoroCinema anunciam parceria

Está marcado para o dia 28 de agosto, a cerimônia do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, realizado pela Academia Brasileira de Cinema. E o público vai poder conferir cada detalhe no AdoroCinema, parceiro oficial do evento.

O Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro é votado pelos próprios profissionais da área audiovisual nacional, para celebrar os trabalhos produzidos no país. Antes chamado de Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2024 a premiação foi renomeada em homenagem ao ator Grande Otelo, que marcou o cinema brasileiro por suas comédias com críticas sociais.

O AdoroCinema vai entregar uma cobertura completa incluindo o pré, durante e pós premiação. Para o coordenador de conteúdo, Caio Garritano, é uma parceria de grande valor. “Os filmes brasileiros são um pilar fundamental dentro da nossa linha editorial e nada mais justo do que se unir ao maior prêmio para dar o destaque que o cinema nacional merece”.

Antes do evento o público vai poder conferir onde assistir aos indicados e entender o que é e como funciona o Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro em conteúdos no site e redes do AdoroCinema. Além disso, o quadro “Em Cartaz”, que relembra momentos da carreira de atores e atrizes enquanto reagem a cenas icônicas deles mesmos, vai trazer entrevistas em profundidade com todos os finalistas das categorias de melhor ator e atriz (Bárbara Paz, Débora Falabella, Drica Moraes,Vera Holtz, Maeve Jinkings, Ailton Graça, Johnny Massaro, Paulo Miklos, Juan Paiva e Chico Díaz).

Durante a cerimônia de premiação, o AdoroCinema fará a cobertura do tapete vermelho, comandada por Digão Ribeiro, com bastidores e vencedores em tempo real. O squad de influenciadores focados em cinema brasileiro do portal também vai produzir conteúdos direto do prêmio, ampliando o alcance.

“A Academia consegue refletir toda a diversidade do nosso país. Nunca tivemos tantos sócios, apesar de querermos ter muito mais, e nunca tivemos tantos títulos inscritos numa mesma edição: do Rio Branco a Foz do Iguaçu, temos filmes e cineastas de todos os cantos. Só isso vale para que tenhamos fôlego para não desistir nunca. Nosso cinema demonstra, mais uma vez, que o Brasil vale a pena, mesmo que não seja ‘para amadores’. Mas somos únicos e múltiplos”, destaca Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema.

O Prêmio Grande Otelo do Cinema Braisleiro acontece dia 28 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com transmissão do Canal Brasil, Canal da Academia Brasileira de Cinema no YouTube e cobertura completa online do AdoroCinema.