Prêmio Educador Transformador anuncia vencedores em São Paulo

O Prêmio Educador Transformador, promovido em conjunto pelo Instituto Significare, Bett Brasil e Sebrae com o objetivo de reconhecer práticas de Educação Transformadora em todos os níveis de ensino, anuncia os projetos vencedores em São Paulo.

No Estado, foram selecionados os seguintes projetos:

EDUCAÇÃO INFANTIL

1° lugar: Inventário das Plantas Medicinais – Profa. Cintia Prado da Mota Cruz – Guararema (SP)

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

1° lugar: Caça ao Tesouro: Pontos Cardeais e Tecnologias – Prof. André Geraldo Cursino – Pindamonhangaba (SP)

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

1° lugar: Baque da Quebrada – Prof. Rubens Paulo Santos – São Paulo (SP)

ENSINO MÉDIO (SP)

1° lugar: Que diferença você quer fazer no mundo? – Profa. Débora Eliza – São Bernardo do Campo (SP)

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1° lugar: SENAI Inclusivo: Desenvolvendo um Modelo para Inclusão de Alunos Cegos na Tecnologia da Informação – Profa. Alana de Souza Eltz dos Reis – São Caetano do Sul (SP)

ENSINO SUPERIOR (SP)

1° lugar: ITI UFSCar – Prof. Rogério Aparecido Sá Ramalho – São Carlos (SP)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

1° lugar: A Voz do Silêncio – Prof. Ronaldo Souza dos Santos – Osasco (SP)

Próximas etapas

Os projetos primeiro colocados na Etapa Estadual agora avançam à Etapa Regional, na qual serão selecionadas as práticas que irão representar as regiões na Etapa Nacional. A lista geral dos projetos selecionados na Etapa Estadual encontra-se disponível no site do Prêmio: www.educadortransformador.com.br

A premiação nacional acontecerá em 24 de abril, durante a Bett Brasil 2024, maior evento de Educação e Tecnologia da América Latina, que será realizado entre os dias 23 e 26 do mesmo mês, em São Paulo (SP).

Em sua segunda edição, o Prêmio Educador Transformador recebeu 3.460 projetos de educadores de todo o País, em todos os níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Todas as informações relativas ao Prêmio Educador Transformador podem ser acompanhadas a partir do site: www.educadortransformador.com.br