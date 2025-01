Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado hoje (14)

No concurso 2.815, programado para esta terça-feira (14), o prêmio estimado é de impressionantes R$ 34 milhões, a serem divididos entre aqueles que acertarem as seis dezenas sorteadas. O evento ocorrerá às 20h em São Paulo.

Vale ressaltar que no último sorteio realizado no sábado (11), nenhum apostador conseguiu levar o prêmio máximo.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 5 e pode ser feita pela internet até o horário limite mencionado. Para aqueles que desejam apostar online, a Caixa Econômica Federal oferece um site acessível por dispositivos móveis e computadores, onde os apostadores podem realizar seu cadastro e participar do jogo.

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, acontecendo às terças, quintas e sábados.

Para entender melhor o funcionamento da Mega-Sena e as chances de ganhar, é importante considerar que as apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lotéricas ou através da plataforma online da Caixa.

Os apostadores devem ter mais de 18 anos e precisam criar um cadastro informando os dados do cartão de crédito para participar do jogo.

As probabilidades de vitória variam conforme o número de dezenas escolhidas. Para uma aposta simples, que consiste em apenas seis dezenas, a chance de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo informações da Caixa. Por outro lado, se o apostador optar pelo limite máximo de 15 dezenas, que custa R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio aumenta para 1 em 10.003.