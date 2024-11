Prêmio da Mega-Sena acumula e chega a R$ 67 milhões

Na noite de quinta-feira (28), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2801 da Mega-Sena, com prêmio principal de R$ 59.388.105,23. No entanto, nenhuma aposta acertou os seis números sorteados: 25, 27, 33, 46, 48 e 56. Com isso, o próximo sorteio, programado para sábado (30), poderá premiar até R$ 67 milhões. Apesar de não haver vencedores na faixa principal, 112 apostas acertaram cinco números, garantindo R$ 30.340,43 cada uma. Outras 6.393 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 759,34 cada.

A Mega-Sena é um dos jogos mais populares do Brasil e oferece aos apostadores a chance de mudar suas vidas com prêmios milionários. A aposta simples custa R$ 5 e tem uma probabilidade de acerto de uma em mais de 50 milhões. Já uma aposta com sete números aumenta as chances para uma em 7,1 milhões, mas também aumenta o custo para R$ 35.

Para apostar na Mega-Sena, os interessados podem utilizar três métodos principais: pelo site Loterias Online da Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa disponível para Android e iOS, ou pelo Internet Banking. Em todos os métodos, é necessário ter mais de 18 anos e realizar um cadastro prévio.

A conveniência das apostas online permite que os jogadores escolham suas dezenas preferidas ou usem opções automáticas como a “surpresinha” e a “teimosinha”. O valor mínimo para apostas online é de R$ 30, e o pagamento pode ser realizado via cartão de crédito.

Em conclusão, a expectativa para o próximo sorteio da Mega-Sena é alta devido ao aumento do prêmio acumulado. Para quem deseja tentar a sorte e participar desse evento nacionalmente aguardado, é importante estar atento aos horários limites para as apostas e utilizar as plataformas disponíveis para facilitar o processo de jogo.