Prêmio Ciência para Todos tem três Etecs entre dez finalistas

Três Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) ficaram entre os dez finalistas da segunda edição do Prêmio Ciência para Todos. A iniciativa é da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. A cerimônia de premiação ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), na Capital.

A competição envolveu estudantes e professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Eles foram desafiados a desenvolver projetos de pesquisa, em qualquer área do conhecimento, utilizando a ciência para propor soluções de problemas concretos, relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Finalistas

A turma do segundo ano do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração da Etec Paulistano, da Capital, concorreu com o projeto de Prática Pedagógica com Estudo do Meio e Plano de Negócios, orientado pelo professor Alejandro Ramirez. “Os estudantes precisaram utilizar conhecimentos e métodos aprendidos no curso, como análise de mercado, plano de marketing e plano financeiro, entre outros”, explica o orientador.

A partir daí, desenvolveram e comercializaram uma série de produtos e serviços, como doces gourmet e coleta seletiva de metais. Parte dos valores arrecadados foi revertida em benefício de causas sociais, como palestras sobre abuso de poder no ambiente de trabalho e cuidados com gatos abandonados na comunidade.

Também do segundo ano do curso técnico de Administração integrado ao Ensino Médio, os alunos da Etec de Poá, localizada na Região Metropolitana de São Paulo, investiram seus conhecimentos na preservação do meio ambiente. Em parceria com a Prefeitura, criaram o projeto para transformar uma nascente de rio do município em área de preservação ambiental.

Além disso, profissionais da administração municipal realizaram uma série de ações de educação ambiental dentro da Etec. “Os alunos estão encantados com o projeto. Daremos continuidade no próximo semestre e vamos nos inscrever novamente na competição”, comenta o orientador do trabalho, Bento Pinheiro de Sales.

Já na Etec Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho, de Ipaussu, na Região de Marília, o trabalho envolveu estudantes de dois cursos: Administração e Desenvolvimento de Sistemas integrados ao Ensino Médio. “A ideia nasceu da curiosidade dos alunos de Administração sobre um acervo com mais de 30 exemplares de rochas que temos na Etec”, conta a professora de química da turma e orientadora do projeto, Graciele de Souza Pinto.

A partir de uma parceria com profissionais do campus Ourinhos da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), que deram apoio e realizaram atividades com os alunos, foi desenvolvido o projeto de RockAR – Catálogo Virtual Interdisciplinar de Identificação e Divulgação de Rochas. A turma de Desenvolvimento de Sistemas elaborou o site no qual as pedras estão expostas.

“Nossa intenção era fazer com que os alunos se apaixonassem pela ciência e conseguissem enxergá-la além dos muros da escola. Acredito que atingimos nossos objetivos”, conclui a educadora. Na cerimônia de premiação, os representantes das três Etecs receberam menção honrosa