Prêmio Ciência Para Todos celebra os vencedores da 3ª edição, em SP

O Prêmio Ciência para Todos, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura, realiza evento para celebrar os seis projetos vencedores dessa 3ª edição. A premiação ocorre na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, às 10h, no Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Entre os selecionados, as escolas IFSP (Campinas), E.E Severino Moreira Barbosa (Cachoeira Paulista) e E.E Padre Fidelis (Tanabi) conquistaram o 1º lugar na categoria Ensino Médio; já as instituições E.E Jesuíno de Arruda (São Carlos) e EMEF Dr. João Maria de Araújo (Botucatu) e EMEF Ermides Barsaglini Gulla (Gavião Peixoto) ganharam o prêmio na categoria Ensino Fundamental.

Sob o tema “Um mundo melhor para todos”, que alinha o Prêmio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s), na intenção de fazer uma reflexão sobre o papel da ciência e o alcance das metas da Agenda 2030, os grupos vencedores inscreveram projetos que transitam por saúde, meio ambiente, história e geografia.

“Em sua terceira edição, o Prêmio Ciência para Todos tem mobilizado cada vez mais professores e alunos do Ensino Básico em atividades que os aproximam da ciência e os engajam como cidadãos”, diz Marco Antonio Zago, presidente da FAPESP

No evento, estarão presentes os professores e alunos dos projetos vencedores, além dos representantes das instituições por trás da iniciativa: Marco Antonio Zago, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), João Alegria, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, e Vahan Agopyan, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Amanda Costa, ativista climática e pesquisadora científica, será a mestre de cerimônias da ocasião.

A proposta da premiação é incentivar o desenvolvimento de atividades científicas em escolas públicas e promover o engajamento de estudantes e da comunidade escolar com a ciência e suas aplicações na educação e na vida. O prêmio mobilizou cerca de 180 escolas das redes estadual e municipal do estado de São Paulo, além de institutos federais de ensino médio técnico e profissionalizante e o Centro Paula Souza. Para terem seus projetos de implementação avaliados pela banca, estudantes e professores participaram de jornadas formativas em plataforma online do Canal Futura e da Fundação Roberto Marinho, com orientações sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa e produção audiovisual, com certificação para todos ao final.

“O Prêmio incentiva estudantes a identificar problemas no cotidiano e a propor soluções, a partir da metodologia científica. E a valorização da pesquisa em sala de aula e o reconhecimento do trabalho realizado pelos professores do ensino público de São Paulo”, destaca o secretário geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria.

Ciência também na TV

Na ocasião, será anunciada a nova temporada da série Ciência Para Todos, que busca tornar a ciência um assunto fácil, mostrar sua força e presença no dia a dia das pessoas. A produção faz parte da parceria entre FAPESP e FRM com estreia prevista para o dia 11 de novembro, às 20h30, no Canal Futura. Serão 11 episódios semanais nessa temporada, cada um com aproximadamente 13 minutos de duração, em que temas como “Empreendendo com abelhas”, “Ciência dos raios”, “Anatomia do envelhecimento”, “Aviação do futuro”, “Combustível do futuro” e “A pandemia da obesidade” estarão em pauta. É possível assistir à série também no Globoplay.

Projeto Ciência Para Todos

A parceria da FAPESP com a Fundação Roberto Marinho abrange diversas iniciativas com o objetivo de estimular o interesse pela ciência, divulgar resultados de pesquisa, fortalecer e valorizar a educação e educadores em diversas frentes, da educação básica à universitária, sempre oferecendo conteúdo de qualidade e interessante para todas as idades. Por isso, contempla outras iniciativas além da série na TV e do prêmio em si, como: edital Comunicar Ciência – que busca engajar alunos de graduação em qualquer área do conhecimento, de universidades públicas e privadas do estado de São Paulo, na divulgação da ciência -, Praticar Ciência – que reconhece e valoriza iniciativas que olham para o pensamento científico -, e midiateca co.educa – uma plataforma digital gratuita que reúne um amplo acervo do Canal Futura e da FAPESP, além de outros parceiros, para potencializar processos de aprendizagem.

Sobre o Futura

O Futura é uma experiência pioneira de comunicação para transformação social que, desde 1997, opera a partir de um modelo de produção audiovisual educativa, participativa e inclusiva. É uma realização da Fundação Roberto Marinho e resultado da aliança estratégica entre organizações da iniciativa privada unidas pelo compromisso de investir socialmente, líderes em seus segmentos: SESI – DN / SENAI – DN, FIESP / SESI – SP / SENAI – SP, Fundação Bradesco, Itaú Social, Globo e Sebrae.

O Futura está presente nas principais operadoras de TV por assinatura no Brasil:

Net e Claro TV – 534 HD e 34

Sky – 434 HD e 34

Vivo – 68HD e 24 fibra ótica

Oi TV – 35

O canal está disponível também em uma rede de TVs universitárias parceiras com sinal de TV aberta e parabólicas digitais. É possível ainda o acesso gratuito via Globoplay para acompanhar o sinal ao vivo da programação, que conta com um catálogo audiovisual com mais de 185 títulos e 4.500 vídeos.