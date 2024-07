Prêmio Baobá terá cerimônia de entrega em Ouro Preto no dia 27 de julho

A cidade de Ouro Preto recebe, neste ano, o Prêmio Baobá, conhecido como o Oscar dos contadores de histórias do Brasil! A cerimônia de entrega dos troféus Baobá vai acontecer durante a segunda edição do Encontro de Contadoras e Contadores de História de Ouro Preto, com programação nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2024, último final de semana do Festival de Inverno.

Serão entregues 36 troféus Baobá e os agraciados com a premiação já foram comunicados e vão se deslocar de diversas regiões do Brasil para esse grande encontro em Ouro Preto.

O prêmio Baobá é nacional, está em sua oitava edição, e os homenageados são escolhidos por academias de contadores de histórias de todo país.

A cerimônia de entrega do Prêmio Baobá é itinerante, num esforço de prestigiar as diversas regiões do país. Neste ano, acontece na Casa da Ópera em Ouro Preto, no dia 27 de julho (sábado). O evento começa às 19h horas e a entrada é grátis

A idealizadora do prêmio Baobá é a contadora de histórias, escritora, palestrante e superintendente de desenvolvimento social na prefeitura de São Paulo, Andrea Sousa, cearense radicada na capital paulista e presidente da Academia Brasileira de Contadores de Histórias (ABCH).

Neste ano, contribuem com a organização do prêmio a Contadora de Histórias, escritora e editora-chefe da Aletria, Rosana Mont’Alverne, e o ator, produtor, escritor e contador de histórias Marcelino “Xibil” Ramos, mineiro de São Miguel do Anta radicado em Ouro Preto, também homenageado com um Baobá. Xibil é o responsável pela “caminhada mal-assombrada” pelas ruas de Ouro Preto.

2º Encontro de Contadoras & Contadores de Histórias de Ouro Preto

Dias 26, 27 e 28 de julho de 2024, durante o Festival de Inverno de Ouro Preto (MG)

O 2º Encontro de Contadores de Histórias de Ouro Preto é uma celebração das tradições orais dos povos e da arte de contar histórias. Trata-se de um autêntico festival da palavra, que estará nas praças, ruas, adros das igrejas e teatros de Ouro Preto, saídas das bocas encantadas de contadores de histórias de todo o país. Um momento para valorizar e prestigiar também os talentos locais da cidade de Ouro Preto e região.

O evento é aberto ao público de todas as idades e a entrada é gratuita. Uma realização da Brasêro Produções, com apoio da:

Aletria Editora e Instituto Cultural

⁠Festival de Inverno de Ouro Preto e * ⁠Prêmio Baobá Contadores de Histórias.

PROGRAMA

26/7, sexta-feira, na Casa Gonzaga

19h: Roda de Histórias com 15 narradores

21h: Caminhada Assombrada nas ruas de Ouro Preto (saída da Casa de Gonzaga)

27/7, sábado

Pátios Encantados – apresentações de cinco contadores de histórias nos seguintes locais:

11h – Largo da Igreja de Antônio Dias

13h – Largo da Igreja de São Francisco

15h – Largo da Igreja do Carmo

27/7, sábado, na Casa da Ópera

19h: espetáculo Griô, princesas, tambores e baobás, com a Companhia 2 X 2

20h: Cerimônia de entrega do Prêmio Baobá (entrada grátis!)

28/7, domingo, na Praça Tiradentes:

11h: espetáculo de encerramento com a Trupe Sons do Brasil, de Ouro Preto

Mais informações: (31) 9262-6044 – Marcelino Xibil (organização)

e (62) 99401 2796 Sílvia Amélia (imprensa)

Instituições promotoras, defensoras e formadoras das artes lítero-narrativas no Brasil

Estas Instituições integram a Academia que indica e confirma o nome dos homenageados com o Prêmio Baobá – O Oscar dos Contadores de Histórias do Brasil

– AACMQTH (Associação Artística e Cultural Mãos que Tecem Histórias)

– ABCH (Academia Brasileira dos Contadores de Histórias)

– ASCH (Associação Sergipe de Contadores de Histórias)

– Associação Amigos das Histórias

– AUCHB (Associação Uberlandense de Contadores de Histórias e Brincantes)

– Encontrão – Es

– Gwaya (Contadores de Histórias da Universidade de Goiás)

– MOCOHAM (Movimento de Contadores de Histórias do Amazonas)

– RECONTAH (Rede de Contadores de Histórias do Pará

– Rede Brasil Histórias de todos os cantos

– Rede Contadores de Princípios

E o Prêmio Baobá vai para…

Homenageados e homenageadas da 8ª edição do Prêmio Baobá – Ouro Preto, 2024:

1- Ângela Maria Leite Xavier, de Ouro Preto (MG)

2- Antenor Aguiar, de Aracaju (SE)

3- Arlete Santos, de São Paulo (SP)

4- Biblioteca Pública de Santa Catarina , de Florianópolis (SC)

5- Carminha Moraes, de Recife (PE)

6- CEU Vila do Sol de São Paulo (SP)

7- Cissa Amorim, de Luziânia (GO)

8- Cléo Pereira, de São Paulo (SP

9- Cleusa Santo, de São Paulo (SP)

10- Dalisa Campos Miranda, de Vitória (ES)

11- Denise Mendes Arantes Bicalho, de Divinópolis (MG)

12- Duo Cláudia Viúva Negra e Fábio Pererê, de Vitória (ES)

13- Givaneide Santos, de Aracaju (SE)

14- Grupo Ayvu Rapyta, de Belém (PA)

15- Gil e Lemisa do Grupo Brinqueação, de Brasília (DF)

16- Grupo de Contadores de Histórias da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil do Município de Belo Horizonte (MG)

17- Grupo Hannah, de Barra dos Coqueiros (SE)

18- Hebe Rolla Santos, de Mariana (MG)

19- Juvenal Bernardes, de Divinópolis (MG)

20- Madu Costa, de Belo Horizonte (MG)

21- Marcelino “Xibil” Ramos, de Ouro Preto (MG)

22- Maria de Fátima Ramalho Maia, Maceió (AL)

23- Marilene Guzella Martins Lemos, de Belo Horizonte (MG)

24- Morjana Pereira Alves, de Mafra (SC)

25- O Quintal da Guegué, de Belo Horizonte (MG)

26- Olegário Alfredo da Silva, de Belo Horizonte (MG)

27- Paula Knoll, de Santo André (SP)

28- Pierre André, de Belo Horizonte (MG)

29- Potyra Najara, de Balneário Camboriú (SC)

30- Roselaine Rodrigues, de Meridiano (SP)

31- Sandra Lane, de Belo Horizonte (MG)

32- Silvana Pavarine, de Uberlândia (MG)

33- Sô Elói da Paraíba, de Guarabira (PB), radicado em Belo Horizonte (MG)

34- Sônia Santos, de Belém (PA)

35- Veinhos Narradores, do Rio de Janeiro (RJ)

36- Yalle Feitosa, de Garanhuns (PE)

Paula Knoll

A santoandreense Paula Knoll, será uma das homenageadas desta edição. Paula é atriz e designer gráfica, formada pela Escola de Teatro Ewerton de Castro e Faculdade de Belas Artes de São Paulo nos anos de 1998 e 1999 respectivamente. Exerceu as duas funções paralelamente até uni-las em um único Projeto, formando em 2002, junto a outros profissionais, o Nosso Grupo de Teatro.

Em 2006, ao pesquisar uma linguagem para contação de histórias, chegou à criação de Contos Encontados, e encontrou na arte de contar histórias com objetos a forma ideal para me expressar artisticamente. A partir daí as funções de atriz e designer gráfica fundiram-se definitivamente e surgiu uma nova figura/função: a Contadora de Histórias.

“Associar um objeto, à arte da narrativa oral sempre me pareceu tão lógico quanto associar a música, a literatura, o teatro, as artes plásticas, a dança, e todas as manifestações artísticas que emocionam”, afirmou Paula.

Hoje pós-graduada no Curso “A Arte de Contar Histórias”, pesquisou uma metodologia inédita sobre o uso do objeto na narrativa oral. Em cartaz desde 2007, Contos Encontados foi contemplado em Editais Municipais, Estaduais e Federais, realizou apresentações nos Programas Supernanny, Programa da Eliana e Quintal da Cultura, Mais Alegria com Patati Patatá, Rede SESC, Escolas, Livrarias, Bibliotecas, Empresas e Eventos, como a Bienal do Livro de SP. Desde 2018 Paula Knoll conta histórias com bebês e crianças pequenas.