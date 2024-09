Premiado musical “A Cor Púrpura” retorna para nova temporada em SP

“A Cor Púrpura, o musical”, apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros, está de volta aos palcos, trazendo consigo a profundidade emocional e a poderosa narrativa que conquistou plateias ao redor do mundo. Com texto de Marsha Norman e músicas de Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray, a superprodução, baseada no romance homônimo de Alice Walker, que também foi adaptado para o cinema em 1985, por Steven Spielberg, é produzida pela Estamos Aqui Produções, com direção de Tadeu Aguiar, e ganha agora uma nova temporada no Teatro Liberdade, em São Paulo, de 26 de setembro a 20 de outubro.

Acumulando elogios de público e crítica desde setembro de 2019, quando fez sua grande estreia, além de somar mais de 100 prêmios, indicações e honrarias, o que faz deste o musical mais reconhecido do país, a produção retorna ao cartaz após bem-sucedidas temporadas anteriores – três no Rio de Janeiro e três em São Paulo – anunciando novidades no elenco, agora encabeçado por Suzana Santana no papel de Celie, Lola Borges como Nettie, Aline Serra como Shug e Wladimir Pinheiro como Mister, que se unem a outros personagens complexos e cativantes vividos por Leandro Vieira, Erika Affonso, Samuel Conzé, Maju Tatagiba, Claudia Noemi, Hannah Lima, Vall Coutinho, André Sigom, Cesar Rocafi, Renato Caetano, Leonardo de Araújo, Rodrigo Fernando e Chelle.

Reunindo vozes e talentos que prometem tocar antigos e novos corações, inspirando profundas reflexões, a produção se destaca não apenas pela história comovente, ao narrar a trajetória de Celie, uma mulher negra que enfrenta adversidades e desafios no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX, mas também pela trilha sonora exuberante que mistura gospel, jazz, ragtime e blues, capturando a essência da época e da jornada da personagem, marcada pela superação de profundas questões sociais atemporais como desigualdade, racismo, machismo e violência contra a mulher.

Com versão brasileira de Artur Xexéo, o espetáculo, com produção geral de Eduardo Bakr, teve a direção musical assinada por Tony Lucchesi na primeira temporada, estando, desde 2022, sob a batuta de Thalyson Rodrigues. Já as coreografias são de Sueli Guerra, a cenografia de Natália Lana, os figurinos de Ney Madeira e Dani Vidal, o desenho de luz de Rogério Wiltgen e o desenho de som de Gabriel D’Angelo.

Em cartaz há cinco anos, a longevidade do espetáculo é um testemunho de seu impacto duradouro e da relevância de suas mensagens. Cada apresentação promove uma celebração da força humana e da capacidade de superação diante das adversidades, provando que “A Cor Púrpura” continua a ser uma fundamental no teatro musical contemporâneo, inspirando novas gerações e relembrando a todos a importância da luta por amor e dignidade.

SERVIÇO:

Local: Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 – Liberdade

Temporada: De 26 de setembro a 20 de outubro de 2024

Sessões: Quintas e Sextas às 20h | Sábados 16h e 20h30 | Domingos às 16h

Valores:

Quintas e Sextas: Plateia premium: R$ 190,00 | Plateia: R$ 150,00 | Balcão A: R$ 80,00 | Balcão B: R$ 39,60

Sábados e Domingos: Plateia premium: R$ 240,00 | Plateia: R$ 190,00 | Balcão A: R$ 100,00 | Balcão B: R$ 39,60

Classificação etária: 12 anos

Duração do espetáculo: 165 minutos (possui intervalo)