Premiado musical “A Cor Púrpura” ganha novas temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo

“A Cor Púrpura, o musical”, apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros, está de volta aos palcos, trazendo consigo a profundidade emocional e a poderosa narrativa que conquistou plateias ao redor do mundo. Com texto de Marsha Norman e músicas de Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray, a superprodução, baseada no romance homônimo de Alice Walker, que também foi adaptado para o cinema em 1985 por Steven Spielberg, é produzida pela Estamos Aqui Produções, com direção de Tadeu Aguiar, e reestreia no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, dia 28 de agosto, onde fica em temporada até 22 de setembro, seguindo para uma curta temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, de 27 de setembro a 20 de outubro.

Acumulando elogios de público e crítica desde setembro de 2019, quando fez sua grande estreia, além de somar mais de 100 prêmios, indicações e honrarias, o que faz deste o musical mais reconhecido do país, a produção retorna ao cartaz após bem-sucedidas temporadas anteriores – três no Rio de Janeiro e três em São Paulo – anunciando novidades no elenco, agora encabeçado por Suzana Santana no papel de Celie, Lola Borges como Nettie, Aline Serra como Shug e Wladimir Pinheiro como Mister, que se unem a outros personagens complexos e cativantes vividos por Leandro Vieira, Erika Affonso, Samuel Conzé, Maju Tatagiba, Claudia Noemi, Hannah Lima, Vall Coutinho, André Sigom, Cesar Rocafi, Renato Caetano, Leonardo de Araújo, Rodrigo Fernando e Chelle.

Reunindo vozes e talentos que prometem tocar antigos e novos corações, inspirando profundas reflexões, a produção se destaca não apenas pela história comovente, ao narrar a trajetória de Celie, uma mulher negra que enfrenta adversidades e desafios no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX, mas também pela trilha sonora exuberante que mistura gospel, jazz, ragtime e blues, capturando a essência da época e da jornada da personagem, marcada pela superação de profundas questões sociais atemporais como desigualdade, racismo, machismo e violência contra a mulher.

Com versão brasileira de Artur Xexéo, o espetáculo, com produção geral de Eduardo Bakr, teve a direção musical assinada por Tony Lucchesi na primeira temporada, estando, desde 2022, sob a batuta de Thalyson Rodrigues. Já as coreografias são de Sueli Guerra, a cenografia de Natália Lana, os figurinos de Ney Madeira e Dani Vidal, o desenho de luz de Rogério Wiltgen e o desenho de som de Gabriel D’Angelo.

Em cartaz há cinco anos, a longevidade do espetáculo é um testemunho de seu impacto duradouro e da relevância de suas mensagens. Cada apresentação promove uma celebração da força humana e da capacidade de superação diante das adversidades, provando que “A Cor Púrpura” continua a ser uma fundamental no teatro musical contemporâneo, inspirando novas gerações e relembrando a todos a importância da luta por amor e dignidade.

SERVIÇO:

RIO DE JANEIRO

Local: Teatro Carlos Gomes

Praça Tiradentes, S/N

Temporada: De 28 de agosto a 22 de setembro de 2024

Sessões: Quartas, quintas e sextas-feiras às 19h | Sábados às 17h | Domingos às 17h

Valor: R$ 80,00 (inteira)| R$ 40,00 (meia-entrada) | R$ R$ 40,00 (popular)

Classificação etária 12 anos

Duração: 165 minutos

SÃO PAULO

Local: Teatro Liberdade

São Joaquim, 129 – Liberdade

Temporada: De 27 de setembro a 20 de outubro de 2024

Sessões: Quintas e Sextas às 20h | Sábados 16h e 20h30 | Domingos às 16h

Quintas e Sextas: Plateia premium: R$ 190,00 | Plateia: R$ 150,00 | Balcão A: R$ 80,00 | Balcão B: R$ 39,60

Sábados e Domingos: Plateia premium: R$ 240,00 | Plateia: R$ 190,00 | Balcão A: R$ 100,00 | Balcão B: R$ 39,60

Classificação etária 12 anos

Duração do espetáculo: 165 minutos