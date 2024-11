Premiação TikTok Awards 2024 promete destacar os maiores talentos e tendências da plataforma

O TikTok Brasil anunciou os criadores de conteúdo que concorrem à premiação de 2024, que celebra os “criadores do ano, ícones do amanhã”. Com uma divisão em 10 categorias, a competição é realizada em duas etapas. Inicialmente, serão selecionados cinco finalistas de cada categoria, com anúncio previsto para 4 de dezembro. Na segunda fase, o público poderá votar nos seus favoritos diretamente na página do prêmio no TikTok, até 15 de dezembro. Os vencedores serão revelados em uma cerimônia ao vivo no dia 17 de dezembro, transmitida pela plataforma.

Entre as categorias destacadas estão “Vídeo do Ano”, que conta com nomes como Arthur Paek e Camila Pudim; “Criador do Ano”, com candidatos como Bomtalvão e Stenio Girardelli (Laactea); e “Estrela do Ano”, incluindo figuras populares como Ana Castela e Lázaro Ramos. Outras categorias incluem #TikTokModaEBeleza, com Carol Mamprin e Mirella Qualha; #TikTokMeFezOuvir: Hit do Ano, destacando músicas como “Macetando” de Ivete Sangalo & LUDMILLA; e #AprendaNoTikTok, onde criadores como Debora Aladim compartilham conhecimento.

A premiação não só celebra a diversidade e a criatividade dos criadores de conteúdo, mas também reforça a importância da interação direta entre público e influenciadores na era digital. Este evento destaca-se por reconhecer talentos emergentes e consolidados em diferentes áreas, desde moda até esportes.

