Prejuízo de R$ 330 mil ao tráfico: Deic fecha ‘casas bombas’ de facção criminosa no interior de SP

A Polícia Civil causou um prejuízo avaliado em R$ 330 mil para o tráfico de drogas ao encontrar duas “casas bomba” com mais de 40 quilos de entorpecentes em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Dois integrantes de uma facção criminosa, de 27 e 39 anos, foram presos em flagrante em um dos imóveis, no bairro Parque Residencial Flamboyant.

A ação foi realizada nesta segunda-feira (27), após o setor de inteligência da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), de São José dos Campos, identificar uma casa que era utilizada para armazenar, embalar e refinar drogas destinadas à distribuição na região. Os policiais fizeram campana em frente ao imóvel e flagraram um dos suspeitos manobrando um carro na garagem e o outro carregando tijolos de maconha.

A dupla foi abordada e presa no local. Durante a vistoria, os agentes notaram azulejos com fundos falsos nos quartos da casa, que escondiam tonéis com drogas embaladas e prontas para venda. Também foi encontrado uma conta de água com um segundo endereço, no bairro Jardim Granja, onde mais entorpecentes foram localizados.

O imóvel tinha as mesmas características que o primeiro, com drogas e tambores escondidos em fundos falsos da casa. Ninguém foi encontrado no local.

No total, foram apreendidos mais de 10 mil pinos de cocaína, 8 mil porções e 22 tijolos de maconha e 5,7 mil pedras de crack, que pesaram 43,3 quilos. O automóvel e os celulares dos suspeitos também foram recolhidos.

Os homens foram presos e encaminhados à 2ª Delegacia de Entorpecentes, do Deic do Deinter 1, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.