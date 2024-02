Prefeituras de São Paulo se empenham no combate ao mosquito Aedes aegypti

O estado de São Paulo já registra mais de 75 mil casos de dengue desde o início do ano, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, na quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Já são 17 mortes confirmadas e outras 57 ainda estão sendo investigadas. Para ajudar no combate ao mosquito da dengue, muitas prefeituras estão se empenhando em conscientizar a população nos cuidados necessários para evitar o surgimento e proliferação do Aedes aegypti.

Na cidade de Jundiaí, entre outras medidas adotadas pela prefeitura, foi reforçado o trabalho das equipes da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) para a vistoria de imóveis e para orientar os moradores de como evitar o mosquito, além de adequação dos serviços de saúde para a recepção dos casos leves e graves da doença. “Mas o combate à dengue deve ser um pacto social, com cada um fazendo a sua parte. O Aedes aegypti não respeita muros”, diz o prefeito Luiz Fernando Machado.

Jundiaí, inclusive, lidera uma iniciativa com o envolvimento de outras cidades da região (Itupeva, Cabreúva, Louveira, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Jarinu). Nesta sexta-feira, dia 23, o grupo reforça em conjunto uma série de ações de cuidados para impedir novos focos de proliferação do mosquito, no chamado “Dia D de combate à Dengue”. Juntos, os sete municípios contabilizam mais de 840 casos confirmados da doença.

Já em Itapevi, desde o início de fevereiro, a prefeitura realiza o mutirão “Todos contra o Aedes”, com a participação das equipes de saúde e de limpeza da cidade, que andam pelas ruas recolhendo móveis velhos e sem uso, já que são possíveis focos de criação do mosquito. E nos dias sem chuva também há reforço na vistoria de imóveis e no trabalho de orientação à população. “No entanto, a população é parte fundamental nessa luta contra a dengue”, reforça o prefeito Igor Soares.



A seguir, confira as principais recomendações* para evitar a criação do mosquito:

1. Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso. Se forem destinados à reciclagem, guarde-os sempre em local coberto e abrigados da chuva.

2. Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente, não deixando poças d’água. Se tiver lagos, cascatas ou espelhos d’água, mantenha-os limpos ou crie peixes que se alimentem de larvas.

3. Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Caso precise deles, guarde-os, sem água, em locais cobertos.

4. Verifique se todos os ralos da casa não estão entupidos. Limpe-os pelo menos uma vez por semana e, se não os estiver usando, deixe-os fechados.

5. Guarde as garrafas, baldes ou latas vazias de cabeça para baixo.

6. Lave com escova e sabão as vasilhas de água e de comida de seus animais pelo menos uma vez por semana.

7. Retire a água da bandeja externa da geladeira pelo menos uma vez por semana. Lave a bandeja com sabão.

8. Não deixe acumular água na parte debaixo das torneiras de bebedouros e filtros de água.