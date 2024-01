Prefeitura reforma o calçamento do entorno das obras do novo Terminal do Jardim Itapeva

A reforma do Terminal Itapeva está entrando na fase final e as calçadas da região de comércio no entorno estão também em readequação. A previsão é que essa nova etapa de obras tenha duração de 60 dias. Ela abrange as ruas Lourival de Almeida, Domingos Cirilo, Bandim, Herculano Milanesi e Alfredo Figlia. Serão reformados mais de 1.150 metros quadrados de calçadas, com a troca das guias, sarjetas e piso. Os passeios serão adequados às normas de acessibilidade com rampas, piso tátil e adequado para reduzir risco das pessoas escorregarem e ilhas de travessia segura nos cruzamentos.

As obras seguem a Lei nº 10.098, do Ministério das Cidades, que estabelece diretrizes e normas para que edificações, transporte e outros elementos sejam projetados e adaptados de forma a permitir o acesso e a utilização das pessoas, inclusive com deficiência. Motoristas e pedestres devem estar atentos às possíveis interdições durante a execução desses trabalhos.

O Terminal Jardim Itapeva está localizado na rua Lourival de Almeida e atende, em média, mais de 4 mil passageiros por dia, para acessar as cinco linhas municipais e duas intermunicipais. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários do transporte coletivo, proporcionando mais conforto e segurança. Entre as principais obras contempladas estão a construção de novos banheiros, área de manobra para ônibus e refeitório para motoristas. O projeto contempla ainda a instalação de equipamentos de segurança e acessibilidade, como câmeras de vigilância. As plataformas serão centralizadas e são projetadas dentro das normas de acessibilidade.