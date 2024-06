Prefeitura realiza seminário sobre consequências da solidão nos idosos em parceria com USP 60+

A Prefeitura de São Paulo realiza na próxima sexta-feira (14) o seminário “Solidão e Envelhecimento”, que procura debater esse tema como uma questão de saúde pública e seus efeitos, em especial para as pessoas idosas. O evento será realizado no Auditório do Centro de Integralidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE) e é aberto ao público, mediante inscrição.

A Prefeitura desenvolve políticas permanentes de atenção e cuidados para a população com mais de 60 anos, que são 2 milhões de pessoas ou 17,67% dos moradores da cidade de São Paulo, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Neste sábado (15)., é lembrado o dia Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Algumas dessas ações são realizadas pela Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), que é parceira do programa USP 60+.

A solidão pode agravar ou potencializar o desenvolvimento de enfermidades, criar predisposição para transtornos mentais, como a depressão, e gerar deficiência no sistema imunológico. No seminário, especialistas vão debater sobre essas questões e sobre os serviços oferecidos pela Prefeitura de São Paulo para a população 60+.

O professor Dr. Egídio Dorea, médico e coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade de São Paulo (USP 60+) vai falar sobre o Panorama atual da solidão e seus impactos.

Medidas de intervenção pessoal, institucional e governamental fazem parte da apresentação da professora Marisa Accioly, Doutora em Saúde Pública e docente do bacharelado em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH USP).

Representando a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Rosa Marcucci, coordenadora da área técnica de Saúde da Pessoa Idosa, apresentará o Programa de Atenção ao Idoso (PAI) como promotor de vínculos para pessoas idosas.

Rita de Cássia Siqueira, especialista em Gestão Pública e referência na proteção básica no segmento Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), vai falar sobre o Núcleo de Convivência para Idosos (NCI) como promotor de vínculos para esse público.

O grupo de teatro do Polo Cultural da Terceira Idade, equipamento mantido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, vai se apresentar no encerramento do evento. Os dez integrantes 60+ vão encenar “Solidão x Solitude e Envelhecimento: uma escolha a ser feita”.

SERVIÇO

Seminário Solidão e Envelhecimento

Data: 14/06

Horário: das 8h às 12h30

Local: Auditório do Centro de Integralidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE) – Rua Pedro de Toledo, 1.800, Vila Clementino

Inscrições gratuitas neste formulário.