Prefeitura realiza quase seis quilômetros de desassoreamento de rios em maio

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, realizou o desassoreamento de quase seis quilômetros de rios somente no mês de maio. Contando que os profissionais atuaram durante 22 dias, a média é de 260 metros diários de córregos limpos.

No mesmo período, a equipe de Zeladoria atendeu 12 bairros e contemplou 15 córregos da Estância. Uma parte do principal rio da cidade, o Ribeirão Grande, que acompanha a Avenida Prefeito Valdírio Prisco, foi um dos que recebeu a limpeza.

O riacho que que passa pela Rua Padre Marcos Simoni, na lateral do Fórum da Comarca de Ribeirão Pires, também recebeu atenção da Zeladoria. As margens do córrego foram limpas, o que melhorou o fluxo do rio.

As ações de limpeza de rios e córregos servem para manter os cursos d´água com boa fluidez, retirando entulhos e imperfeições que possam causar acúmulo de água. O desassoreamento é acompanhado de capinação e de compactação das margens dos rios. Esse serviço integra ações antienchente no município.

Em 2023, os profissionais envolvidos neste tipo de atuação limparam mais de 75 quilômetros de margens de ribeirões.

Nivelamento – A Zeladoria também realizou o nivelamento de ruas e de estradas de terra no mês de junho. Atendendo 68 logradouros, a equipe especializada atingiu pouco mais de 30 quilômetros de nivelação de vias.

Ao todo, 18 bairros de Ribeirão Pires foram atendidos pela Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana. O nivelamento de estradas de terra serve para que as vias que ainda não receberam recapeamento fiquem sem buracos. A leva segurança aos motoristas que utilizam estas ruas. A Prefeitura estabelece cronograma para que nenhum logradouro fique sem atendimento e também atende demandas enviadas pelos munícipes.