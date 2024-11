Prefeitura realiza mutirão para artesãos e manualistas na região central da Capital paulista

A Prefeitura de São Paulo realizará no dia 2 de dezembro um mutirão para artesãos e manualistas do Mãos e Mentes Paulistanas, programa público que atua no desenvolvimento do setor de artesanato e manualidades da capital, promovendo acesso ao mercado e capacitação profissional. O mutirão acontecerá no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), na Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar, na região central da capital. Para participar é preciso se inscrever através do seguinte formulário.

O evento tem início às 10h30 e será dividido em dois momentos pelos cursos de qualificação empreendedora que fazem parte da jornada formativa do programa. No primeiro período, haverá o curso de “Planejamento de Futuro”, no qual será mostrado como um planejamento estratégico é a chave para o sucesso do seu ateliê. Já no segundo período, ocorre o curso de “Presença Digital”, no qual os presentes aprenderão sobre como posicionar um negócio artesanal na internet e, principalmente, como vender artesanato no ambiente digital.

Além disso, também haverá ações de atualização cadastral, entrega de carteira de benefícios e credenciamento para novos artesãos e manualistas interessados em fazer parte do Mãos e Mentes Paulistanas.

Os artesãos credenciados têm acesso às ações do programa, como participação em feiras de artesanato, lojas oficiais e eventos próprios ou de parceiros. Quem não puder comparecer às ações poderá fazer o credenciamento de maneira online pelo link em qualquer momento do ano.

Gratuita e on-line, a qualificação oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete cursos: Modelagem de Negócio, Planejamento de Coleção; Planejamento de Futuro; Presença Digital; Planejamento Financeiro; Formalização e Parcerias; e Segurança no Trabalho.Os cursos da qualificação empreendedora do Mãos e Mentes também são oferecidos regularmente na plataforma EAD do programa.

“O mutirão para artesãos e manualistas do Mãos e Mentes Paulistanas é uma excelente oportunidade para fortalecer ainda mais o setor artesanal da nossa cidade. Com ações focadas em qualificação empreendedora buscamos capacitar nossos artesãos a crescerem e se destacarem no mercado. Além disso, o evento também facilita o acesso a novos cadastros e benefícios, proporcionando mais oportunidades de negócios, visibilidade e inclusão para os empreendedores paulistanos”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Qualificação empreendedora

Os cursos de qualificação empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas são pré-requisitos para participação das oportunidades comerciais do programa, sendo:

Feiras de artesanato:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção



Quiosques:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização



Lojas:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização

– Planejamento de futuro

– Presença digital



Serviço:

Semana de Mutirão de Serviços do Mãos e Mentes Paulistanas

Data: 02/12

Horário: das 10h30 às 17h

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar (auditório)

Cronograma de ações:

10h30 às 12h: Planejamento de Futuro

14h às 15h30: Presença Digital