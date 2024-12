Prefeitura realiza interdição parcial na Avenida Ernesto Menato neste sábado (7)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, realizará a interdição parcial da Avenida Ernesto Menato (antiga Avenida Santo André) neste sábado (7), das 22h às 10h do domingo (8). A via ficará parcialmente fechada entre a Rua Osvaldo Cruz e a Rua Alfredo Mendes e Silva. Durante esse período, agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança viária, enquanto equipamentos de grande porte operam em empreendimento particular na área.

Como rota alternativa os condutores podem acessar a Ponte Seca, sentido Avenida Kaethe Richers, porém caminhões e veículos de grande porte devem realizar o desvio sentido Rua Alfredo Mendes e Silva.