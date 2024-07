Prefeitura realiza 3º Jogos da Terceira Idade de São Caetano, com 1.500 atletas de 12 cidades

A Prefeitura de São Caetano do Sul vai abrir o 3º Jotiscs (Jogos da Terceira Idade de São Caetano do Sul) nesta quarta-feira (17/7), com a participação de 1.500 atletas de 12 cidades: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Atibaia, Mongaguá, Praia Grande, Pinhalzinho, Sorocaba e São Paulo;

Haverá disputas em 17 modalidades: atletismo, bocha, buraco, coreografia, dança de salão, damas, dominó, natação, pesca, rummikub (jogos de tabuleiro), sinuca, tênis de mesa, tênis, tranca, truco, vôlei adaptado e xadrez. As competições ocorrerão nos seis CISEs (Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade) e nos clubes municipais.

A coordenadora da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), Lucila Lorenzini, acredita no sucesso da terceira edição. “O Jotiscs já se tornou uma competição consolidada, que incentiva a turma da terceira idade a adotar práticas que contribuem com o envelhecimento saudável.”