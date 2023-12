Prefeitura premiará os imóveis mais bem decorados de São Caetano no concurso Natal Luz

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secult (Secretaria de Cultura), abre nesta sexta-feira (1/12) as inscrições para o concurso Natal Luz, que premiará os imóveis mais bem decorados da cidade. As inscrições estarão abertas até 18/12 e podem ser feitas pelo link bit.ly/natalluz23.

O concurso Natal Luz está dividido em quatro categorias: Residencial, Condominial, Comercial e Escolar. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados em cada categoria, sendo R$ 5 mil para os primeiros, R$ 3 mil para os segundos e R$ 2 mil para os terceiros.

Na inscrição deverão ser inseridos os dados do comércio (Pessoa Jurídica), do condomínio (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física representante), da escola (Pessoa Jurídica) e residência (Pessoa Física), contendo o nome, CNPJ/CPF, endereço, nº do telefone fixo e celular com WhatsApp para contato.

Os imóveis participantes serão avaliados por uma comissão julgadora entre 19 e 22 de dezembro. Os vencedores serão conhecidos em 17 de janeiro por meio do site da Prefeitura www.saocaetanodosul.sp.gov.br, do portal da Secult https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult/Portal, no DOE (Diário Ofical Eletrônico) https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br/publico/Default.aspx e também no Instagram @culturasaocaetano.

Confira o regulamento completo no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br.