Prefeitura leva equipes do Cate e Descomplica-SP para as 10 Vilas Reencontro

A Prefeitura de São Paulo, em um esforço para ampliar o acesso a serviços essenciais, lançou o programa “Vila Cidadã”, que terá início nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, e se estenderá até o dia 14 do mesmo mês. A ação ocorrerá em dez unidades das Vilas Reencontro, proporcionando atendimento direto aos moradores, facilitando a obtenção de documentos, oportunidades de emprego e benefícios sociais.

O projeto é fruto da colaboração entre as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Inovação e Tecnologia (SMIT) e Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET). A estrutura inclui unidades móveis (vans) que funcionarão das 8h às 17h, permitindo que os cidadãos tenham acesso a diversos serviços sem precisar se deslocar para outras localidades.

A van do Descomplica-SP oferecerá uma gama de serviços, incluindo a solicitação do Bilhete Único, impressão de boletos, suporte para questões relacionadas ao INSS, alistamento militar, consultas ao Serasa e biometria do título de eleitor. Por outro lado, a van do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATE) disponibilizará assistência na elaboração e cadastramento de currículos no Portal Cate, informações sobre vagas disponíveis, emissão da Carteira de Trabalho Digital e orientações acerca do Seguro-Desemprego.

Além desses serviços, já estão garantidos para as famílias que ingressam nas Vilas Reencontro a inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), bem como a documentação necessária como CPF e RG. Também é assegurada a matrícula em creches e escolas.

As Vilas Reencontro fazem parte da estratégia municipal de assistência social voltada para atender famílias em situação de rua. O objetivo é proporcionar um ambiente digno que favoreça a autonomia e o recomeço dessas pessoas.

Calendário do Programa Vila Cidadã:

3 de fevereiro: Vila Reencontro Jabaquara I (zona sul)

4 de fevereiro: Vila Reencontro Jabaquara II (zona sul)

5 de fevereiro: Vila Reencontro Canindé (zona leste)

6 de fevereiro: Vila Reencontro Pari (zona leste)

7 de fevereiro: Vila Reencontro Cruzeiro do Sul (zona leste)

10 de fevereiro: Vila Reencontro Sapopemba (zona leste)

11 de fevereiro: Vila Reencontro Guaianases I (zona leste)

12 de fevereiro: Vila Reencontro Santo Amaro (zona sul)

13 de fevereiro: Vila Reencontro Anhangabaú (centro)

14 de fevereiro: Vila Reencontro Guaianases II (zona leste)

Programa Reencontro

O “Programa Reencontro” possui três pilares principais: conexão, cuidado e oportunidade. O primeiro eixo se concentra na recriação dos laços sociais pré-existentes e na formação de uma rede sólida de apoio.

A abordagem social é essencial para estabelecer essa conexão entre os indivíduos em situação de rua e as políticas públicas. Esse processo inicial permite que os cidadãos sejam vinculados a diferentes etapas do programa.

No segundo eixo, são disponibilizadas moradias subsidiadas para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Isso inclui locação social com aluguéis ajustados à renda dos beneficiários, auxílio financeiro para aqueles sem problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas e moradias transitórias destinadas à reintegração social rápida. Essas unidades são equipadas com infraestrutura básica como cozinha e banheiro.

Cada família pode residir nas moradias transitórias por um período que varia entre 12 a 24 meses, com possibilidade de extensão dependendo do acompanhamento realizado pela equipe técnica. É necessário que as famílias participem de capacitações profissionais e atendimentos sociais voltados à sua independência. Os critérios para acolhimento incluem informações registradas no CadÚnico e priorizam núcleos familiares liderados por mulheres ou com crianças em situação vulnerável.

Por fim, o eixo oportunidade se dedica à intermediação laboral através da capacitação profissional, alocação em contratos públicos e incentivo à inserção no mercado privado.